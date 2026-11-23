Việc mua một chiếc smartphone với giá dưới 4 triệu đồng thường đi kèm với một số hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ như hiện nay. Trong phân khúc giá này, người dùng khó có thể tìm thấy những chiếc điện thoại sở hữu camera hàng đầu hay chip xử lý mạnh mẽ cho các trò chơi yêu cầu cấu hình cao.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cung cấp nhiều lựa chọn tốt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt nếu người dùng không quá coi trọng sức mạnh mà chỉ cần xử lý tốt các tác vụ hằng ngày như đọc báo, gọi thoại, nhắn tin,…. Dưới đây là hai sản phẩm tiết kiệm chi phí đến từ hai thương hiệu nổi tiếng Xiaomi và Samsung có thể giúp người dùng lựa chọn khi ngân sách hạn chế.

Xiaomi POCO C81 Pro: Chiếc điện thoại cân bằng nhất trong danh sách

POCO C81 Pro gây ấn tượng với cấu hình vượt trội so với các đối thủ trong tầm giá. Được bán với giá khoảng 3,89 triệu đồng, chiếc điện thoại này được Xiaomi tập trung vào thời lượng pin và tính dễ sử dụng, vốn là hai điểm yếu thường thấy ở các mẫu điện thoại giá rẻ.

Một số điểm nhấn đáng chú ý trên POCO C81 Pro có thể kể đến gồm:

- Màn hình 6,9 inch 120Hz: Tốc độ làm mới cao giúp trải nghiệm cuộn trang mạng xã hội và duyệt web mượt mà hơn so với các mẫu có màn hình 60Hz.

POCO C81 Pro.

- Pin 6.000 mAh: Dung lượng pin này cho phép người dùng sử dụng điện thoại trong khoảng hai ngày mà không cần sạc.

- Dung lượng lưu trữ 128 GB: Đủ không gian để cài đặt ứng dụng và lưu trữ ảnh mà không lo đầy bộ nhớ sau một thời gian ngắn.

- Phần mềm: Sản phẩm trang bị giao diện HyperOS, tích hợp Gemini và được hứa hẹn hỗ trợ cập nhật 4 năm từ nhà sản xuất.

Mặc dù vậy, POCO C81 Pro có một số hạn chế mà người dùng nên biết, bao gồm kích thước lớn và nặng, do màn hình gần 7 inch và pin dung lượng lớn. Hơn nữa, nó chỉ hỗ trợ mạng 4G và đi kèm RAM 4 GB.

Về cơ bản, POCO C81 Pro được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một smartphone có giá trị tốt nhất, thích xem video, sử dụng mạng xã hội và không muốn sạc điện thoại sau mỗi ngày sử dụng cơ bản.

Samsung Galaxy A06: Sự lựa chọn an toàn từ thương hiệu uy tín

Được bán với giá khoảng 3,92 triệu đồng, Galaxy A06 không cố gắng gây ấn tượng bằng thông số kỹ thuật khủng, thay vào đó tập trung đến độ tin cậy của thương hiệu Hàn Quốc và trải nghiệm người dùng One UI quen thuộc.

Một số điểm nhấn đáng chú ý trên Samsung Galaxy A06 có thể kể đến gồm:

- Camera chính 50 MP: Trong điều kiện đủ ánh sáng, camera này có khả năng chụp ảnh với độ chi tiết và màu sắc chân thực hơn so với các đối thủ.

Galaxy A06.

- Kích thước dễ cầm nắm: Với màn hình 6,7 inch, máy hẹp hơn và dễ dàng sử dụng bằng một tay.

- Bộ nhớ trong 128 GB: Dung lượng đủ cho nhu cầu sử dụng vừa phải, cho phép lưu trữ ảnh và cài đặt ứng dụng mà không lo đầy bộ nhớ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Tuy nhiên, Galaxy A06 lại có hạn chế lớn khi thiếu tính năng NFC, khiến người dùng không thể sử dụng điện thoại để thanh toán không tiếp xúc. Bên cạnh đó, điện thoại chỉ cung cấp màn hình tần số quét 90Hz kém hơn đối thủ từ Xiaomi. Hơn nữa, sản phẩm đi kèm với hệ điều hành One UI cũ, do đó yêu cầu cập nhật ngay sau khi khởi động.

Đánh giá cho thấy, Galaxy A06 phù hợp với những người ưa thích sự an toàn và hỗ trợ từ một thương hiệu hàng đầu, coi trọng việc chụp ảnh đẹp vào ban ngày và không quan tâm đến khả năng thanh toán không tiếp xúc.