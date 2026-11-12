Xiaomi chơi lớn với smartphone pin 12.000 mAh, tham vọng tạo ra "quái vật" pin 14.000 mAh

Thương hiệu Xiaomi đang không ngừng cải tiến dung lượng pin cho các dòng smartphone tầm trung và cận cao cấp. Sau khi ra mắt mẫu Redmi K100 với viên pin 10.000 mAh, các nguồn tin rò rỉ cho biết hãng đang chuẩn bị cho một bước tiến mới với dung lượng pin lớn hơn.

Theo thông tin từ tài khoản Digital Chat Station, thương hiệu con Redmi của Xiaomi đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt cho viên pin dung lượng 12.000 mAh. Mẫu pin này dự kiến sẽ được trang bị cho một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung đến cận cao cấp, tuy nhiên tên gọi chính thức của sản phẩm vẫn chưa được công bố.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết Redmi đang xem xét viên pin có dung lượng lớn hơn, dao động từ 13.000 mAh đến 14.000 mAh, với kế hoạch sản xuất hàng loạt có thể diễn ra vào năm sau, mặc dù thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức dự kiến.

Tốc độ mở rộng dung lượng pin của Redmi diễn ra nhanh chóng. Mẫu Redmi Turbo 5 Max ra mắt vào tháng 1 sở hữu viên pin 9.000 mAh, trở thành thiết bị có dung lượng pin lớn nhất của thương hiệu tại thời điểm đó. Đến tháng 10, mẫu Redmi K100 đã nâng con số này lên 10.000 mAh, kết hợp với công nghệ sạc nhanh có dây 100W. Việc chuẩn bị ra mắt thiết bị với pin 12.000 mAh cho thấy thương hiệu này đã gia tăng thêm 3.000 mAh chỉ trong chưa đầy một năm.

Các tin rò rỉ trước đó cũng từng đề cập đến viên pin vượt mức 10.000 mAh trên Redmi Turbo 6 Max và khoảng 10.000 mAh trên Redmi Note 17 Pro Max. Hiện vẫn chưa rõ viên pin 12.000 mAh mới sẽ được trang bị cho dòng sản phẩm nào trong số này.

Hiện tại, thông tin rò rỉ chưa đề cập đến các yếu tố kỹ thuật khác như tốc độ sạc, độ dày, trọng lượng hay giá bán của mẫu điện thoại pin 12.000 mAh. Để tham khảo, mẫu Redmi K100 có giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc từ 3.499 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 525 USD (khoảng 13,5 triệu đồng).

Việc hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt đánh dấu bước chuẩn bị trước khi ra mắt, nhưng thời điểm phát hành cụ thể vẫn chưa được ấn định. Tương tự như Redmi K100 hiện chỉ phân phối nội địa, khả năng thương mại hóa phiên bản pin 12.000 mAh ra thị trường quốc tế vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.