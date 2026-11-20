Một thanh niên tại Trung Quốc bị lừa 15.800 NDT (khoảng 60 triệu đồng) sau khi đặt mua card đồ họa Nvidia được quảng cáo với giá rẻ bất thường. Dù nền tảng thanh toán đã đưa ra cảnh báo rủi ro, người này vẫn tiếp tục giao dịch và bị kẻ gian dụ chia sẻ màn hình để chiếm đoạt thêm tiền.

Bị sập bẩy vì ham mua card đồ họa giá rẻ

Theo trang The Paper, công an quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một thanh niên họ Dương trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo mua bán linh kiện máy tính qua mạng.

Trong bối cảnh nhu cầu tài nguyên điện toán phục vụ AI gia tăng và chi phí nguyên vật liệu leo thang, giá các linh kiện máy tính như RAM và card đồ họa có nhiều biến động. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò quảng cáo "bán giảm giá" hoặc "nguồn hàng nội bộ" để thu hút người mua.

Ngày 5/11, anh Dương tình cờ xem được một video quảng cáo bán card đồ họa với mức giá hấp dẫn trên mạng xã hội. Người bán giải thích rằng, vì đang cần tiền xoay vòng vốn nên quyết định giảm giá một số mẫu card đồ họa.

Anh Dương bị lừa mua card đồ hoạ giá rẻ.

Vốn quan tâm đến linh kiện máy tính, anh Dương thường xuyên tìm kiếm thông tin liên quan đến card đồ họa trên mạng. Sau khi xem video, anh chủ động nhắn tin hỏi giá hai mẫu Nvidia GeForce RTX 5070 Ti và RTX 5080. Người bán nhanh chóng gửi đường dẫn đến một cửa hàng trực tuyến, đồng thời khẳng định giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng ngày.

"Giá cả biến động hằng ngày. Nếu anh quyết định mua ngay, chúng tôi sẽ không yêu cầu thanh toán thêm phần chênh lệch", người bán cam kết.

Tuy nhiên, khi truy cập cửa hàng, anh Dương nhận thấy giá niêm yết khác xa mức giá hai bên đã thỏa thuận.

Trước thắc mắc của khách hàng, người bán giải thích rằng có thể điều chỉnh giá, đồng thời viện lý do nền tảng áp dụng chính sách bảo vệ giá để hướng dẫn anh chuyển sang một sàn giao dịch đồ cũ. Do mức giá được chào bán thấp hơn thị trường gần 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng), anh Dương tin rằng mình đã tìm được một món hời và quyết định đặt hàng.

Sau đó, anh đã thanh toán ban đầu 10.200 NDT (khoảng 39 triệu đồng). Tuy nhiên, ngay trong quá trình thanh toán, hệ thống đã xuất hiện cảnh báo về nguy cơ giao dịch không an toàn.

Bị dụ chia sẻ màn hình, mất thêm hơn 5.000 NDT

Sau khi đặt hàng, nền tảng thanh toán bất ngờ hiển thị thông báo đánh giá rủi ro giao dịch. Dù cảm thấy bất an, anh Dương vẫn làm theo các bước được hướng dẫn. Sau đó, anh phát hiện đơn hàng đã tự động chuyển sang trạng thái xác nhận nhận hàng, dù bản thân chưa nhận được sản phẩm.

Lo lắng trước tình trạng bất thường, anh lập tức liên hệ với người bán để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ, người bán yêu cầu anh liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua một mã QR được cung cấp.

Sau khi quét mã, anh Dương bắt đầu trò chuyện với một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ. Đối tượng này tiếp tục hướng dẫn anh cài đặt hoặc mở phần mềm chia sẻ màn hình, với lý do cần kiểm tra và xử lý sự cố liên quan đến đơn hàng.

Tin tưởng người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, anh Dương làm theo các bước được yêu cầu. Trong quá trình thao tác, đối tượng còn hướng dẫn anh thực hiện một bước gọi là "xác thực mật khẩu ngân hàng".

Đến khi được yêu cầu nhập mật khẩu, anh Dương mới nhận thấy dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, lúc này tiền trong tài khoản đã bị chuyển đi.

Cuối cùng, ngoài khoản tiền thanh toán ban đầu, anh còn bị chiếm đoạt thêm hơn 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng) thông qua thủ đoạn chia sẻ màn hình. Tổng thiệt hại lên đến 15.800 NDT (khoảng 60 triệu đồng).

Sau khi nhận ra mình bị lừa đảo, anh Dương đến đồn công an trình báo. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.