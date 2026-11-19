Theo nguồn tin Ice Universe, Apple hiện đang phát triển 4 mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm – tạm gọi là iPhone 20. Các mẫu flagship ra mắt vào năm tới được kỳ vọng sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với diện mạo bằng kính toàn phần.

Hiện chưa rõ lý do tại sao Apple lại phát triển 4 phiên bản thay vì hai nhưng có khả năng hãng đang thử nghiệm hai phiên bản cho cả dòng Pro và Pro Max nhằm xác định mức độ táo bạo có thể đạt được trên sản phẩm cuối cùng.

Ảnh concept iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple.

Ice Universe cho biết, 2/4 mẫu này có mặt lưng bằng kính cong ở cả bốn cạnh, 2 mẫu còn lại sử dụng mặt lưng kính phẳng. Thông tin này cho thấy "Nhà Táo" đã phải điều chỉnh giảm bớt tham vọng về độ cong của mặt kính.

Tổng cộng, Apple đang phát triển 4 mẫu iPhone 20: hai mẫu iPhone có mặt lưng kính phẳng và hai mẫu iPhone có mặt lưng kính cong bốn cạnh. Apple đã dành 3 năm để tạo ra các nguyên mẫu với thiết kế cong bốn cạnh này, trải qua nhiều lần chỉnh sửa – đặc biệt là ở độ cong của mặt kính. Phiên bản đầu tiên có độ cong rất rõ rệt, sau đó đã được giảm bớt đôi chút.

Việc Apple phát triển nhiều nguyên mẫu iPhone cho các thiết bị mới là quy trình tiêu chuẩn; hãng sẽ đánh giá từng mẫu dựa trên nhiều tiêu chí, từ khả năng sử dụng, độ bền cho đến sự thuận tiện trong quá trình sản xuất.

Apple đang phát triển nguyên mẫu iPhone có mặt lưng kính cong bốn cạnh.

Dự kiến, Apple sẽ kết hợp viền màn hình siêu mỏng với mặt kính cong để tạo cảm giác như thiết bị hoàn toàn không có viền – một phiên bản tinh tế hơn so với hiệu ứng từng thấy trên Apple Watch. Theo báo cáo hôm nay, phần viền này có độ dày khoảng 1mm.

Các cạnh cong trên phiên bản kính cong bốn cạnh có độ rộng khoảng 1mm. Tuy nhiên, nhờ thiết kế kính cong bao quanh tất cả các cạnh, khi nhìn trực diện từ phía trước, phần viền gần như trở nên vô hình, tạo ra diện mạo gần như không viền. Hiệu ứng thị giác thực tế hứa hẹn sẽ vô cùng ấn tượng.

Khi được ra mắt, những mẫu iPhone này được kỳ vọng sẽ là cuộc cải tổ thiết kế lớn nhất đối với dòng iPhone kể từ khi iPhone X ra mắt.