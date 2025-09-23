Xiaomi 17 series sẽ sở hữu pin vượt ngưỡng dung lượng 7.000 mAh

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại flagship mới mang tên Xiaomi 17 series. Mới đây, công ty đã giới thiệu thiết kế mặt sau của dòng Pro, nhưng vẫn chưa công bố chi tiết về thông số kỹ thuật chính. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ gần đây đã tiết lộ một số điểm đáng chú ý về dòng điện thoại này, đặc biệt là với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Pro Max được cho là sẽ có pin lớn nhất

Theo thông tin từ người dùng Weibo có tên Panda Is Very Bald, dòng Xiaomi 17 sẽ được trang bị pin 7.000 mAh, một nâng cấp đáng kể so với pin 5.400 mAh của dòng Xiaomi 15. Đối với phiên bản Xiaomi 17 Pro, pin sẽ có dung lượng 6.300 mAh, mặc dù con số này không cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng vẫn là một cải tiến so với pin 6.100 mAh của Xiaomi 15 Pro.

Đặc biệt, Xiaomi 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin lớn nhất với dung lượng 7.500 mAh. Tất cả ba mẫu điện thoại này đều sẽ hỗ trợ sạc nhanh 100 W, tăng nhẹ so với mức 90 W của các mẫu Xiaomi 15 và 15 Pro. Thông tin này đã được xác nhận từ một nguồn rò rỉ vào tháng trước.

Hình ảnh rò rỉ về pin trang bị cho dòng điện thoại Xiaomi 17

Ngoài ra, người rò rỉ cũng chia sẻ một bức ảnh cho thấy bốn viên pin của dòng Xiaomi 17, trong đó viên pin cuối cùng thuộc về mẫu Xiaomi 17 Ultra, vẫn chưa được công bố. Viên pin này có dung lượng 6.800 mAh, cho thấy sự nâng cấp so với pin 6.000 mAh của Xiaomi 15 Ultra. Những cải tiến về dung lượng pin hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng tốt hơn cho các mẫu điện thoại mới, trừ khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 không hiệu quả bằng người tiền nhiệm.