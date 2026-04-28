Xiaomi đang phát triển 3 smartphone có pin 10.000 mAh

Sự kiện: Điện thoại Xiaomi

Với dung lượng pin ấn tượng, các mẫu smartphone mới của Xiaomi hứa hẹn mang đến thời gian sử dụng tuyệt vời.

Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, thương hiệu Redmi thuộc Xiaomi đang phát triển ba mẫu điện thoại thông minh mới, tất cả đều trang bị pin dung lượng lên tới 10.000 mAh. Đáng chú ý, những mẫu điện thoại này không phải là các flagship tiếp theo của hãng, mà thuộc dòng Redmi Note phổ thông và dòng K tập trung vào hiệu năng cao.

Tuy nhiên, một điểm kỹ thuật quan trọng là Xiaomi sẽ sử dụng cấu trúc pin đơn cell cho các thiết bị này. Mặc dù thiết kế này giúp tối ưu hóa không gian và dung lượng pin, nhưng nó cũng có thể khiến các sản phẩm khó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt tại thị trường châu Âu (EU). Do đó, người dùng tại khu vực này có thể sẽ không được trải nghiệm những mẫu điện thoại pin "khủng" nói trên.

Trong những năm gần đây, dòng Redmi Note tại Trung Quốc thường có sự khác biệt lớn so với các phiên bản quốc tế, hoặc được ra mắt sớm hơn nhiều tháng. Trong khi đó, dòng K chủ yếu dành riêng cho thị trường Trung Quốc, nhưng một số mẫu đôi khi được phát hành quốc tế dưới thương hiệu POCO. Điều này mở ra khả năng người dùng có thể thấy một hoặc hai mẫu POCO với pin 10.000 mAh trong thời gian tới, nhưng chỉ tại khu vực châu Á.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Honor đang thử nghiệm viên pin 11.000mAh cho một chiếc điện thoại tương lai.

Theo Phan Hoàng - GSMArena

-28/04/2026 08:50 AM (GMT+7)

-28/04/2026 08:50 AM (GMT+7)
