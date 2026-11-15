Màn hình phụ Xiaomi 18 Pro sắp làm được điều Samsung còn hạn chế

Thời gian đếm ngược đã bắt đầu cho sự kiện ra mắt Xiaomi 18 Pro ra thị trường toàn cầu. Sau khi giới thiệu màn hình phụ ở thế hệ trước với các mẫu Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, hãng điện tử này đang chuẩn bị mang sự thay đổi bằng việc ra mắt Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max đến thị trường toàn cầu vào ngày 17/11 tới.

Xiaomi muốn đưa màn hình phụ trên điện thoại của hãng lên tầm cao mới.

Trước những kỳ vọng và sự hoài nghi từ một số người dùng về tính hữu dụng của màn hình phụ, Xiaomi đã quyết định chứng minh giá trị thực sự của tính năng này trong cuộc sống hằng ngày. Hãng đã xác nhận rằng màn hình phụ sẽ tích hợp sẵn với một số ứng dụng phổ biến như Google Maps, Spotify và YouTube Music ngay từ khi ra mắt.

Cụ thể, màn hình phụ sẽ hỗ trợ:

- Điều hướng thời gian thực: Google Maps sẽ tương thích với màn hình phía sau, cho phép người dùng xem chỉ đường và lộ trình mà không cần mở khóa màn hình chính.

- Điều khiển đa phương tiện: Người dùng có thể dễ dàng điều khiển nhạc từ Spotify và YouTube Music, với khả năng hiển thị ảnh bìa album chỉ bằng một thao tác chạm đơn giản.

Không chỉ điều hướng Google Maps, màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro còn hỗ trợ điều khiển phát nhạc.

Thiết kế này cho thấy Xiaomi đã đạt được điều mà Samsung vẫn chưa làm được. Mặc dù Samsung cũng cho phép sử dụng ứng dụng trên màn hình FlexWindow của Galaxy Z Flip8, nhưng để sử dụng các ứng dụng bên thứ ba như Google Maps, người dùng cần cài đặt thêm mô-đun Good Lock và MultiStar. Trong khi đó, các ứng dụng trên Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max sẽ hoạt động bình thường mà không cần thêm bất kỳ plugin nào.

Ngoài các ứng dụng bên thứ ba, màn hình phụ còn tận dụng hệ sinh thái của Xiaomi và các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể tạo “ứng dụng GenAI cho màn hình phụ” chỉ bằng cách mô tả bằng văn bản những gì họ muốn hiển thị. Màn hình cũng sẽ hoạt động như một kính ngắm để chụp ảnh selfie với camera chính, đảm bảo chất lượng ảnh vượt trội.

Với kế hoạch ra mắt chính thức vào ngày 17/11, Xiaomi đang hé lộ rằng màn hình phụ không chỉ là một tính năng công nghệ độc đáo mà còn là một công cụ hữu ích giúp tiết kiệm thời gian và pin cho người dùng.