Màn hình

Cả hai sử dụng tấm nền OLED M11, độ phân giải 1.5K, độ sâu màu 12-bit, công nghệ HyperRGB 2.0 và tần số quét LTPO thích ứng 1 - 120Hz. Độ sáng tối đa đạt 4.000 nit, viền màn hình bốn cạnh rộng 0,99mm. Màn hình được bảo vệ bằng kính Xiaomi Shield Glass 3.0 và có chứng nhận chăm sóc mắt TÜV Rheinland.

Mặt lưng của hai thiết bị tích hợp màn hình phụ vào cụm camera Leica. Xiaomi 18 Pro Max có màn hình phụ 2,9 inch, trong khi Xiaomi 18 Pro sử dụng màn hình 2,7 inch. Màn hình phụ được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2.

Mặt lưng Xiaomi 18 Pro Max.

Màn hình phụ còn hiển thị cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn và chỉ dẫn điều hướng. Người dùng có thể ghim văn bản, hình ảnh, tùy chỉnh đồng hồ, hình nền động và hiệu ứng thú cưng. Các tính năng AI gồm GenAI Apps cho phép tạo ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên, dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ.

Camera

Về camera, cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều có camera chính Leica 200MP, cảm biến kích thước 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS. Hệ thống sử dụng ống kính Leica Summilux và thiết kế quang học Leica UltraPure. Riêng Xiaomi 18 Pro sử dụng cảm biến Light Fusion 960; trong khi Xiaomi 18 Pro Max được trang bị cảm biến Light Fusion 960L, tích hợp LOFIC HDR với dải tương phản động lên đến 16,2EV

Camera telephoto tiềm vọng Leica có độ phân giải 200MP, cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và zoom quang học 3,2x. Công nghệ In-Sensor Zoom hỗ trợ các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm. Camera này sử dụng lăng kính Power Prism và có khả năng lấy nét ở khoảng cách 12cm. Camera góc siêu rộng Leica 50MP có góc nhìn 102 độ.

Hệ thống camera hỗ trợ ba phong cách màu Original, Leica Authentic và Leica Vibrant. Các chế độ sáng tạo hình ảnh gồm B&W Film, Iconic CCD và Modern Vintage, kết hợp hiệu ứng ống kính 35mm Documentary và 75mm Portrait. Máy tích hợp các công cụ AI Portrait Fill Light, Xiaomi ProCut, AI Composition và AI Deblur để xử lý ánh sáng, bố cục và độ sắc nét.

Về quay video, bộ đôi hỗ trợ độ phân giải 8K ở tốc độ 30fps, 4K 120fps Dolby Vision và định dạng Log 10-bit.

Xiaomi 18 Pro series được trang bị nhiều công nghệ tân tiến.

Vi xử lý

Cấu hình xử lý của hai phiên bản có sự khác biệt. Xiaomi 18 Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi Xiaomi 18 Pro trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6. Cả hai được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, tích hợp CPU Qualcomm Oryon, GPU Adreno và bộ xử lý AI Hexagon thế hệ mới.

Theo thông số được công bố, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên bản Pro Max có hiệu năng CPU tăng 13%, GPU tăng 44% và NPU tăng 35% so với thế hệ tiền nhiệm. Với Snapdragon 8 Elite Gen 6, phiên bản Pro có mức tăng hiệu năng CPU 10% và GPU 35%.

Để kiểm soát nhiệt độ, Xiaomi trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với diện tích 5.615mm² trên Xiaomi 18 Pro Max và 4.288mm² trên Xiaomi 18 Pro.

Pin & hệ điều hành

Về pin, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh và sạc nhanh 90W. Cả hai cùng hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược.

Hai smartphone được cài sẵn hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, tích hợp Xiaomi HyperAI, Google Gemini và Circle to Search. Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, âm thanh stereo, phản hồi rung và khả năng kháng bụi, nước IP68. Riêng Xiaomi 18 Pro Max có hệ thống ba loa stereo đối xứng và động cơ rung CyberEngine.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro có giá lần lượt 39,99 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB và 44,99 triệu đồng cho bản 12GB + 512GB. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max có giá 43,99 triệu đồng và 47,99 triệu đồng tương ứng với hai phiên bản bộ nhớ. Các mức giá trên tương đương với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.