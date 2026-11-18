Theo XimiTime, Xiaomi đang phát triển một mẫu smartphone mới với kích thước màn hình vừa phải, đánh dấu sự trở lại của thiết kế phẳng truyền thống kết hợp với công nghệ viền siêu mỏng hiện đại. Động thái này cho thấy hãng đang lắng nghe nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích sự nhỏ gọn.

Ảnh minh hoạ.

Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ sở hữu màn hình phẳng với kích thước từ 6.3 đến 6.4 inch, nổi bật với phần viền bao quanh cực kỳ mỏng, chỉ khoảng 1mm mỗi cạnh. Nguồn tin từ Digital Chat Station cho biết, thiết bị sẽ từ bỏ xu hướng màn hình cong hay kéo dài hiện nay, thay vào đó, Xiaomi sẽ tối ưu hóa không gian hiển thị trên một mặt phẳng, giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay mà không lo chạm nhầm vào mép viền.

Việc thu gọn viền xuống mức 1mm đòi hỏi kỹ thuật chế tác khung máy và ép kính rất cao để đảm bảo độ bền. Điều này cho thấy Xiaomi đang muốn thiết lập một tiêu chuẩn mới về tỷ lệ màn hình trên thân máy, mang lại cảm giác viền gần như tàng hình cho các thiết bị có kích thước dưới 6.5 inch.

Khác biệt lớn nhất của mẫu điện thoại này so với các sản phẩm hiện tại là sự quay trở lại của tỷ lệ khung hình 16:9, mang đến kiểu dáng rộng và phẳng hơn, phù hợp với những người dùng yêu thích thiết kế truyền thống.

Bên cạnh kiểu dáng, chất lượng hình ảnh cũng được nhà sản xuất đặc biệt chú trọng, với tấm nền hỗ trợ dải màu BT.2020, một tiêu chuẩn thường thấy trên các thiết bị hiển thị cao cấp chuyên dụng cho đồ họa và phim ảnh. Điều này giúp màn hình tái tạo hình ảnh với độ rực rỡ và chính xác cao, mang lại trải nghiệm xem video trực quan mà không bị cắt xén nội dung.

Sự xuất hiện của chiếc điện thoại Xiaomi nhỏ gọn không phải là một động thái đơn lẻ. Nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch đưa màn hình phẳng trở lại vào năm 2027.

Cụ thể, Digital Chat Station cho biết OPPO có thể là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trình làng thiết kế này, tiếp theo là thương hiệu Honor. Xiaomi cũng đang tích cực thử nghiệm nhiều nguyên mẫu màn hình phẳng cho các dòng máy chuyên về nhiếp ảnh, thiết bị tầm trung và cả những mẫu máy hiệu năng cao.

Động thái này phản ánh sự thay đổi lớn trong thị hiếu của người tiêu dùng công nghệ. Sau một thời gian dài làm quen với màn hình cong tràn viền, nhiều người bắt đầu ưu tiên tính thực dụng, độ bền vật lý và khả năng dán kính cường lực bảo vệ dễ dàng hơn của thiết kế phẳng.

Tóm lại, mẫu điện thoại Xiaomi nhỏ gọn dự kiến ra mắt vào năm 2027 sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ với tỷ lệ 16:9 và viền siêu mỏng 1mm. Thiết bị này không chỉ đáp ứng nhu cầu về một chiếc máy dễ cầm nắm mà còn đánh dấu sự chuyển dịch của toàn ngành công nghiệp di động về lại thiết kế phẳng thực dụng và bền bỉ hơn.