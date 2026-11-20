Một lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ công cụ Java, OpenJDK, đã được phát hiện, cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa, đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền kiểm soát ứng dụng.

Công ty an ninh mạng Calif cho biết lỗ hổng này, được đặt tên là “Java4Shell”, không yêu cầu xác thực tài khoản để khai thác.

Lỗ hổng được định danh là CVE-2026-114938, với mức độ nghiêm trọng 8,1/10 theo thang điểm CVSS 3.1 của Cơ sở dữ liệu Lỗ hổng quốc gia Mỹ (NVD). Tuy nhiên, Calif đánh giá mức độ nguy hiểm của nó lên tới 9,2/10 theo thang CVSS 4.0.

Nguyên nhân của lỗ hổng này là do lỗi hỏng bộ nhớ trong chức năng giải mã Base64 của OpenJDK, cho phép tin tặc ghi dữ liệu vượt quá vùng bộ nhớ được cấp phát, từ đó có thể đọc thông tin nhạy cảm hoặc thực thi mã độc.

Theo nhà nghiên cứu Quang Luong từ Calif, OpenJDK là nền tảng quan trọng cho nhiều ứng dụng Java, và lỗ hổng này có thể ảnh hưởng đến nhiều phần mềm được phát triển trên nền tảng này.

Ông nhấn mạnh: “Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ ba trên thế giới, được sử dụng bởi 90% công ty trong danh sách Fortune 500. Nó là trái tim của nền kinh tế hiện đại, bao gồm ngân hàng, hàng không, viễn thông và cả các hệ thống an ninh quốc gia”.

Lỗ hổng này ảnh hưởng đến OpenJDK từ phiên bản 17.0.6 trở lên, cùng nhiều bản phân phối khác như Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK và Red Hat OpenJDK.

Mặc dù việc khai thác lỗ hổng này yêu cầu một số điều kiện nhất định, Calif đã thành công trong việc thực thi mã từ xa trên nhiều phần mềm doanh nghiệp.

Giới chức Mỹ, Hàn Quốc, Đức và Anh đã phát đi cảnh báo về Java4Shell. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vá lỗi.

Tại Hàn Quốc, nơi Java được sử dụng rộng rãi trong cả khu vực công và tư, Văn phòng Tổng thống đã tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 17/11 để thảo luận về các biện pháp ứng phó.

Calif Research, một startup an ninh mạng của Mỹ với nhiều thành viên người Việt Nam, trước đó cũng đã phát hiện một trong hai lỗ hổng PHP2Shell trong ngôn ngữ lập trình PHP.