Realme sắp “chơi lớn” với smartphone pin 10.000 mAh, cấu hình ấn tượng

Realme, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, vừa công bố ý tưởng về một chiếc điện thoại thông minh trang bị pin 10.000 mAh. Mặc dù chậm hơn Honor trong việc thương mại hóa sản phẩm này, nhưng hình ảnh mẫu smartphone Realme với pin 10.000 mAh đã được chia sẻ trên mạng, cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu điện thoại có pin 10.000 mAh của Realme.

Theo thông tin từ một trang blog của Nga, chiếc điện thoại này mang số model RMX5107 và đã nhận được chứng nhận âm thanh độ phân giải cao (Hi-Res Audio). Hình ảnh cho thấy thiết bị chạy trên giao diện người dùng Realme UI 7.0, được trang bị 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Có khả năng, sản phẩm sẽ có thêm các tùy chọn cấu hình khác.

Để so sánh, dung lượng pin tối đa hiện tại của các điện thoại Realme chỉ khoảng 7.000 mAh, vì vậy việc nâng cấp lên viên pin 10.000 mAh sẽ là một bước tiến ấn tượng, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Đặc biệt, chiếc điện thoại này cũng đã nhận được sự chấp thuận từ Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC), cho thấy thời điểm ra mắt đang đến gần.