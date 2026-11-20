Các nhà nghiên cứu tại đại học bang North Carolina đang phát triển robot hình người cao 1,2 mét mang tên Howl từ nền tảng Unitree G1. Nhờ trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và bàn tay cơ khí, Howl có thể phát hiện rồi nhặt trứng đẻ trên sàn tại các trang trại gia cầm nuôi thả. Dự án giúp giảm thiếu hụt lao động, hạn chế thất thoát trứng và nâng cao phúc lợi vật nuôi.

Robot hình người cao học thu gom trứng cho trang trại Mỹ.

Ở chuồng nuôi thả không băng chuyền, trứng đẻ trên sàn chiếm 2-15% sản lượng, tương đương tới 15.000 quả mỗi ngày tại trang trại 100.000 con. Để thay thế khâu thu nhặt thủ công tốn sức, nhóm khoa học dùng thực tế ảo (VR) làm mẫu cùng học tăng cường và học bắt chước nhằm dạy robot cầm nắm trứng, hướng tới mục tiêu vận hành vào đầu năm 2027.

Bên cạnh robot nhặt trứng, trường còn phát triển Poultry Talk, trợ lý AI dùng công nghệ tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG). Kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với kho nghiên cứu được bình duyệt và tài liệu khuyến nông, hệ thống giải đáp chuyên sâu về dinh dưỡng, phòng bệnh và quản lý chuồng trại. Bản thử nghiệm hiện được chia sẻ với giới chuyên gia để lấy phản hồi.

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực lập trình chuyển động của Howl để có thể nhặt những quả trứng trên sàn nhà.

Một dự án khác lắp đặt camera hai chiều và ba chiều cố định để theo dõi từng cá thể gia cầm bằng thị giác máy tính. Hệ thống đánh giá tình trạng lông, mật độ bộ lông và trọng lượng cơ thể nhằm phát hiện sớm bệnh tật hoặc căng thẳng, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh khẩu phần ăn riêng cho từng con.

Các dự án này cho thấy cách robot hình người, thị giác máy tính và nền tảng AI đưa tự động hóa cùng quyết định dựa trên dữ liệu vào chăn nuôi gia cầm. Mục tiêu dài hạn là giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, cải thiện hiệu quả thu gom trứng, giám sát đàn và vận hành trang trại thương mại.