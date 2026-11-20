Người dùng di động toàn cầu bị tấn công mạng

Theo dữ liệu về các mối đe dọa trên thiết bị di động trong quý I/2026 của Kaspersky tại 8 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trung bình mỗi người dùng di động bị tấn công mạng đã gặp tới 7,3 mối đe dọa, tăng 49% so với mức 4,9 lần của cùng kỳ năm trước. Đà tăng xuất hiện đồng loạt ở cả 8 thị trường được khảo sát, ngay cả khi tổng số nạn nhân có xu hướng giảm.

Thiết bị di động là mục tiêu nhắm tới của hacker hiện đại.

Những con số đó cho thấy, người dùng đang phải hứng chịu các đợt tấn công dồn dập hơn. Bên cạnh các kịch bản lừa đảo đánh vào tâm lý để dụ nạn nhân tương tác, tội phạm mạng còn tận dụng ứng dụng giả mạo, quảng cáo độc hại, đường dẫn lừa đảo và chuỗi tấn công nhiều giai đoạn nhằm phát tán mã độc lên thiết bị. Đáng ngại hơn, nhiều hình thức tấn công chỉ đòi hỏi rất ít, thậm chí không cần bất kỳ thao tác chủ động nào từ phía người dùng.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mở ra chiều hướng tấn công mới trên nền tảng di động. Tội phạm mạng lợi dụng sức hút từ các dịch vụ tích hợp AI để ngụy trang ứng dụng, trang web và nội dung độc hại trở nên chân thực hơn, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp bảo mật không chỉ dừng lại ở việc nhận diện rủi ro trên thiết bị, mà còn phải bảo vệ sát sao ngay bên trong các ứng dụng người dùng thường xuyên sử dụng.

Hacker "lăm le" tiền của người dùng di động

Tại Việt Nam, nguy cơ từ các mối đe dọa trên thiết bị di động ngày càng rõ nét. Theo dữ liệu của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) thông qua nền tảng bảo mật di động nTrust, năm 2025, có 62.952 loại mã độc di động mới được phát hiện trên các thiết bị tại Việt Nam. Trong số đó, có 931 biến thể mã độc ngụy trang thành các ứng dụng phổ biến và được thiết kế để đánh cắp thông tin người dùng hoặc điều khiển thiết bị của người dùng từ xa.

Cũng theo dữ liệu này, 34,13% người dùng tại Việt Nam gặp ít nhất một sự cố liên quan đến mã độc trong năm 2025, tăng so với mức 23,40% của năm 2024. Các thủ đoạn tấn công phi kỹ thuật (social engineering) có sự trợ lực của AI càng làm gia tăng mức độ phức tạp, khi những kịch bản giả mạo tinh vi và chiêu thức lừa đảo nhắm trúng từng cá nhân khiến người dùng dễ sập bẫy, tạo cơ hội cho kẻ xấu chiếm đoạt tài khoản tài chính lẫn dữ liệu nhạy cảm.

Do nắm giữ nhiều dữ liệu giá trị, ứng dụng tài chính luôn là đích ngắm hàng đầu của tội phạm mạng. Dữ liệu về mối đe dọa toàn cầu từ Kaspersky cho thấy rõ quy mô của rủi ro này: Chỉ tính riêng trong quý I/2026, hệ thống đã ghi nhận 162.275 gói cài đặt trojan ngân hàng di động mới, cao gấp đôi tổng số gói cài đặt trong cả năm 2024. Trojan ngân hàng cũng chiếm tới 52,96% tổng số ứng dụng di động độc hại bị phát hiện trên toàn cầu trong quý I/2026.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các mối đe dọa này còn liên tục biến hóa phương thức phát tán để qua mặt hệ thống phòng thủ. Trước đó, Kaspersky từng ghi nhận số cuộc tấn công sử dụng trojan ngân hàng trên Android trên phạm vi toàn cầu trong năm 2025 tăng 56% so với năm 2024, vsố gói cài đặt trojan ngân hàng Android mới tăng 271%, đạt 255.090 gói.