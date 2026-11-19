Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Samsung đang phát triển một tấm nền màn hình không viền. Thực tế cũng cho thấy, hãng hoàn toàn có thể đi trước Apple nếu kịp hoàn thiện công nghệ này cho sự kiện ra mắt Galaxy S27 Ultra.

Trong khi đó, Apple cũng được đồn đoán sẽ mang đến một màn hình ấn tượng, gần như không có viền cho chiếc iPhone 20 – phiên bản kỷ niệm 20 năm dòng iPhone, dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm 2027.

Chiếc Galaxy không viền màn hình

Thông tin này xuất phát từ Lanzuk, một nguồn tin chuyên rò rỉ tin tức tại Hàn Quốc. Trên mạng xã hội Naver, người này chia sẻ rằng: "Đang xuất hiện khả năng Samsung sẽ tiên phong giới thiệu một mẫu smartphone với thiết kế hoàn toàn không viền trong dòng Galaxy sắp tới; thiết kế này gần như tương đồng với loại màn hình đang được một công ty khác phát triển".

Ảnh minh họa.

Tin đồn này nhắc đến một "nhà cung cấp của Samsung" và "công ty khác" được cho chính là Apple. Vì Samsung hiện là nhà cung cấp tấm nền màn hình chính cho Apple nên rất có thể hãng đang đồng thời phát triển loại màn hình không viền này cho cả iPhone 20 lẫn các dòng flagship tương lai của chính mình.

Theo nguồn tin này, quá trình phát triển loại màn hình không viền đang diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại lớn nào.

Màn hình phẳng không viền liệu có khả thi?

Samsung đã có nhiều kinh nghiệm thiết kế viền siêu mỏng; hãng từng đạt được thiết kế gần như không viền từ những năm 2015–2016 với dòng Galaxy Edge. Tuy nhiên, điểm khác biệt lúc đó là Samsung sử dụng màn hình cong cạnh để giảm thiểu cả viền vật lý lẫn cảm giác về đường viền bao quanh điện thoại.

Hiện nay, màn hình cong cạnh đã không còn là xu hướng, chỉ còn một vài thương hiệu Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế này. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Apple đang nghiên cứu loại màn hình cong bốn cạnh cho mẫu iPhone 20 (phiên bản kỷ niệm) cũng vì cùng một mục đích: tối giản hóa viền màn hình.

Galaxy S7 Edge sở hữu màn hình gần như không viền nhưng có các cạnh cong.

Việc loại bỏ hoàn toàn viền trên một màn hình phẳng khó khăn hơn nhiều bởi các tấm nền linh hoạt này đòi hỏi những khoảng hở và dung sai vật lý nhất định; chúng không thể kéo dài đến tận mép thiết bị nếu thiếu đi độ cong.

Hiện chưa rõ liệu Samsung có đang đi theo hướng tương tự hay đang phát triển một loại tấm nền hoàn toàn phẳng mà không có viền.

Galaxy S27 Ultra sẽ sở hữu màn hình không viền?

Thực tế, khả năng xảy ra điều này là rất thấp. Galaxy S27 Ultra dự kiến ​​sẽ ra mắt vào đầu năm tới, nghĩa là ở thời điểm hiện tại, thiết bị này nhiều khả năng đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Theo một tin đồn khác, Galaxy S27 Ultra sẽ có độ dày viền màn hình chỉ 1,28 mm. Đây là mức viền khá mỏng nhưng chưa thể gọi là màn hình "không viền". Trong khi đó, viền của iPhone 18 Pro Max dày 1,18 mm, một tấm nền thử nghiệm từ Tianma thậm chí có viền chỉ mỏng 0,35 mm.

Ảnh concept Galaxy S27 Series.

Xét tất cả các thông tin trên, khả năng Galaxy S27 Ultra sở hữu thiết kế không viền là khá mong manh. Nhiều khả năng công nghệ này sẽ xuất hiện trên các thế hệ flagship tiếp theo của Samsung hoặc trên một dòng sản phẩm Galaxy hoàn toàn mới.

Galaxy S27 Ultra sẽ vượt mặt Apple và iPhone 20?

Cuộc đua giảm viền màn hình từng bùng nổ vào năm 2017 khi các nhà sản xuất điện thoại nỗ lực đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy tối ưu nhất. Xu hướng này đang quay trở lại, phần lớn nhờ vào những tin đồn cho rằng Apple sẽ áp dụng thiết kế không viền cho mẫu iPhone 20 – phiên bản kỷ niệm quan trọng của hãng.

Liệu Samsung có cố gắng vượt mặt đối thủ từ Cupertino hay không vẫn còn là một ẩn số. Điều này hoàn toàn khả thi, nhất là khi có thông tin cho rằng chính Samsung có thể là đơn vị sản xuất loại màn hình không viền được đồn đoán trên iPhone.

Công chúng có thực sự cần một chiếc điện thoại thông minh không viền?

Hãy nhìn lại các mẫu điện thoại màn hình cong cạnh như Galaxy Note Edge, Galaxy S6 Edge hay Galaxy S7 Edge. Dù trông rất ấn tượng và mang hơi hướng tương lai khi nhìn từ phía trước nhưng tính thực dụng của màn hình không viền vẫn là một dấu hỏi lớn.

Ảnh concept iPhone 20 với thiết kế cong cạnh ấn tượng.

Với chiếc Galaxy S6 Edge, không ít người dùng lúng túng khi thao tác cảm ứng ngoài ý muốn (ghost touch), hoặc màn hình bị đơ và không phản hồi do lòng bàn tay người dùng vô tình chạm vào phần cạnh máy.

Độ bền cũng là một vấn đề phức tạp khác có thể liên quan đến các loại màn hình không viền mới này. Theo nhiều chuyên gia, các nhà sản xuất điện thoại thông minh nên tập trung vào những khía cạnh quan trọng hơn, chẳng hạn như thời lượng pin hoặc cải thiện độ bền cho thiết bị.