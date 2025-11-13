Apple và Samsung sẽ “toát mồ hôi” với smartphone pin 10.000mAh từ Xiaomi

Theo các báo cáo gần đây, Xiaomi và Redmi có thể sẽ ra mắt smartphone với pin 10.000mAh đầu tiên, đánh dấu một bước tiến lớn của công ty trong công nghệ pin. Mặc dù hiện tại, dung lượng pin 7.000mAh đã được coi là ấn tượng, nhưng cột mốc 10.000mAh sẽ còn gây ấn tượng hơn nữa.

Dung lượng pin vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dùng smartphone của Samsung và Apple.

Báo cáo cho biết thêm rằng các mẫu điện thoại này sẽ thuộc phân khúc tầm trung và có thể được trang bị chip Dimensity 8500 hoặc Snapdragon 7 series. Điều này có nghĩa, mặc dù trang bị pin có dung lượng vượt trội, hiệu suất năng lượng thô của các sản phẩm có thể không thể cạnh tranh với các sản phẩm của Galaxy hay Apple.

Một điểm cần lưu ý là hai mẫu điện thoại này sẽ không hỗ trợ sạc không dây, điều không bất ngờ bởi chúng nằm trong phân khúc tầm trung. Đây có thể là một sự đánh đổi lớn đối với một số người dùng, trong khi với nhiều người khác, việc sở hữu một chiếc điện thoại có thể sử dụng nhiều ngày chỉ với một lần sạc có thể bù đắp cho sự thiếu sót này. Nếu Xiaomi có thể cân bằng giữa trọng lượng, độ dày và tốc độ sạc, những chiếc điện thoại 10.000mAh này có thể định nghĩa lại khái niệm về thời lượng pin trong phân khúc tầm trung.

Xiaomi có thể giúp người hâm mộ cảm thấy hài lòng.

Sự xuất hiện của smartphone với dung lượng pin năm chữ số đánh dấu một sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp. Trước đây, những con số mAh lớn như vậy thường chỉ xuất hiện trên các mẫu điện thoại siêu bền hoặc pin dự phòng. Bước tiến của Xiaomi trong lĩnh vực này có thể giúp pin dung lượng cao trở nên phổ biến hơn, củng cố thêm danh tiếng của hãng về các thiết bị bền bỉ và mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các tên tuổi lớn như Samsung và Google.