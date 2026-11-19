Điểm nhấn trong nâng cấp camera trên iPhone 18 Pro chính là ống kính có khẩu độ thay đổi linh hoạt – một công nghệ từng xuất hiện trên một số điện thoại Android từ nhiều năm trước. Và theo các tin đồn mới nhất, công nghệ khẩu độ thay đổi sẽ quay trở lại trên Galaxy S28 Ultra và Galaxy S28 Pro.

Dòng Galaxy S28 có thể sở hữu camera với khẩu độ thay đổi linh hoạt

Samsung đang lên kế hoạch đưa công nghệ khẩu độ thay đổi trở lại trên hai mẫu điện thoại của mình sau nhiều năm ngừng sử dụng tính năng này. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội X, tài khoản Yogesh Brar cho biết công nghệ khẩu độ thay đổi có thể tái xuất trên hệ thống camera của Galaxy S28 Ultra và Galaxy S28 Pro.

iPhone 18 Pro và Galaxy S26 Ultra.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về việc Samsung có thể mang tính năng này trở lại. Trước đó, từng có thông tin cho rằng Galaxy S27 Ultra sẽ là thiết bị được trang bị công nghệ này nhưng các báo cáo sau đó cho biết kế hoạch đã bị hủy bỏ do lo ngại về chi phí sản xuất.

Các thương hiệu khác sẽ tham gia vào xu hướng này

Trong bài đăng của mình, Brar lưu ý rằng Samsung không phải là nhà sản xuất điện thoại duy nhất đang nghiên cứu công nghệ khẩu độ thay đổi cho các thiết bị tương lai. Điều này ám chỉ nhiều mẫu flagship Android khác cũng có thể giới thiệu hoặc tái giới thiệu – tính năng này.

Mặc dù sự trở lại của xu hướng khẩu độ thay đổi chắc chắn có liên quan đến sự xuất hiện trên iPhone 18 Pro nhưng Apple không phải là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Samsung từng là hãng đầu tiên giới thiệu công nghệ khẩu độ thay đổi trên camera của Galaxy S9; tuy nhiên, sau dòng Galaxy S10, hãng đã loại bỏ tính năng này để tập trung vào nhiếp ảnh điện toán (computational photography).

Cận camera của iPhone 18 Pro.

Các thương hiệu khác như Honor, Oppo, Sony và Xiaomi cũng từng trang bị camera có khẩu độ thay đổi trên một số thiết bị nhưng không hãng nào duy trì tính năng này trong thời gian dài. Huawei là trường hợp ngoại lệ duy nhất khi hãng vẫn tiếp tục tích hợp công nghệ khẩu độ thay đổi vào camera trên nhiều mẫu flagship của mình, ngay cả khi phần còn lại của ngành công nghiệp đã chuyển hướng sang các công nghệ khác.

Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, phần lớn người dùng trên mạng tỏ ra không mấy quan tâm, hoài nghi, thậm chí là hoàn toàn khó hiểu trước giá trị thực sự của tính năng camera "đinh" mà Apple giới thiệu. Nhiều bình luận trên Reddit cho rằng, do cảm biến có kích thước nhỏ, chất lượng ảnh chụp sẽ không có sự khác biệt đáng kể.

Bao giờ dòng Galaxy S28 xuất hiện?

Ít nhất khoảng hai tháng nữa dòng Galaxy S27 mới ra mắt. Do đó, công chúng sẽ phải chờ hơn 1 năm mới được chứng kiến thế hệ Galaxy S28 được trình làng chính thức. Do đó, kế hoạch của Samsung có thể thay đổi hoàn toàn vào thời điểm quá trình phát triển các mẫu máy năm 2028 được đẩy mạnh.

Hiện tại, nhiều chuyên gia công nghệ đang tỏ ra vô cùng phấn khích nếu Galaxy S28 Ultra thực sự sở hữu cảm biến 1 inch cùng khẩu độ linh hoạt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng flagship này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.