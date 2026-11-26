Nếu là người đam mê công nghệ, có thể người dùng đang cất giữ một chiếc điện thoại cũ, vài thanh RAM lỗi thời, hoặc một máy chơi game đã qua thời hoàng kim. Những thiết bị này chứa một lượng nhỏ vàng và các kim loại quý hiếm khác. Tuy nhiên, việc thu thập, xử lý và tinh chế chúng là một quá trình phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể tốn kém hơn số tiền mà người dùng có thể thu được. Thực tế, giữ nguyên các thiết bị cũ sẽ tiết kiệm công sức và tốt hơn cho túi tiền của người dùng.

Lượng vàng trong điện thoại hay máy tính cũ không quá cao so với giá trị của thiết bị.

Các laptop hiện đại chứa khoảng 0,1 gram vàng nhờ vào khả năng dẫn điện tuyệt vời và tính chống ăn mòn. Tuy nhiên, để thu hồi vàng, cần phải tách nó khỏi các kim loại khác, và ngay cả khi quá trình này hoàn hảo, 0,1 gram vàng chỉ trị giá khoảng 12,80 USD (330.000 đồng). Trong khi đó, RAM của laptop có thể bán được với giá cao hơn, đặc biệt khi người mua đang tìm kiếm linh kiện thay thế cho thiết bị đã ngừng sản xuất.

Vậy giá trị thiết bị điện tử cũ thực sự nằm ở đâu?

Giá trị của thiết bị cũ không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn vào ý nghĩa lịch sử của chúng. Một số thiết bị điện tử từ những năm 1970 hiện nay có giá trị cao, không chỉ vì vai trò quan trọng trong ngành công nghệ mà còn vì tính độc đáo của chúng. Yếu tố hoài niệm cũng rất quan trọng. Ví dụ, máy chơi game Nintendo 64 đã qua sử dụng vẫn được bán với giá khoảng 150 USD (3,87 triệu đồng) trên eBay, 30 năm sau khi ra mắt.

Nếu không thể bán đồ công nghệ cũ, hãy cân nhắc tái chế chúng. Kim loại quý thực sự là quý hiếm, với nguồn cung có hạn trong khi ngành công nghệ tiêu thụ một lượng lớn. Chỉ riêng năm 2025, đã có 3.600 tấn vàng được khai thác. Điều này dẫn đến việc các vật liệu thu được bằng phương pháp thiếu đạo đức có thể xuất hiện trong chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất điện tử lớn. Hơn nữa, mỗi năm có hơn 50 triệu tấn rác thải điện tử được tạo ra, dẫn đến việc nhiều khoáng sản quý hiếm bị đổ vào bãi rác.

Tái chế thiết bị cũ thực sự mang lại giá trị cao hơn nhiều.

Do đó, việc tái chế các thiết bị phần cứng cũ mà người dùng không còn sử dụng là rất quan trọng. Người dùng có thể quyên tặng thiết bị cho người khác hoặc tái sử dụng chúng cho những mục đích mới, chẳng hạn như biến tablet cũ thành thiết bị đọc sách điện tử hoặc khung ảnh kỹ thuật số. Nhiều công ty cũng nhận tái chế rác thải điện tử, sẵn sàng tiếp nhận các thiết bị lỗi thời như máy fax hay điện thoại bàn.

Chúng ta thường nhanh chóng vứt bỏ những thứ mà mình cho là không còn hữu ích. Lần tới khi phát hiện một món đồ công nghệ bị lãng quên, hãy nhớ rằng nó có thể mang lại cơ hội để làm điều tốt, từ việc kiếm tiền, dạy ai đó điều gì đó, đến việc giảm thiểu tác hại đối với hành tinh. Đối với công nghệ cũ, quyết định tồi tệ nhất là vứt bỏ chúng một cách thiếu suy nghĩ.