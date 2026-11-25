Huawei Mate X8 đã chính thức trình làng tại Trung Quốc, mang đến công nghệ bản lề đột phá cùng nhiều cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm. Thiết bị cũng hỗ trợ phụ kiện camera mô-đun Ruiying Z10 của hãng, được trang bị cảm biến 1 inch 50MP riêng biệt.

Huawei Mate X8 sở hữu màn hình LTPO OLED 8,2 inch ở bên trong với tỷ lệ khung hình 1:1, độ sáng tối đa lên tới 8.000 nit và tần số quét đạt mức 120Hz.

Huawei Mate X8.

Huawei đã giới thiệu hệ thống bản lề phẳng điều khiển bằng từ tính trên Mate X8, sử dụng vật liệu composite từ tính dày 0,1 mm kết hợp với các lớp thép hàng không. Công nghệ này giúp nếp gấp trên màn hình trong có khả năng phục hồi tới 99,9% sau khi gập lại.

Màn hình bên trong còn được phủ 9 lớp chống phản chiếu, giúp nếp gấp gần như trở nên vô hình.

Màn hình siêu rộng của Huawei Mate X8.

Ở bên ngoài, điện thoại được trang bị màn hình LTPO OLED hai lớp kích thước 6,54 inch, độ sáng tối đa lên tới 12.000 nit và tỷ lệ khung hình 19,4:9.

Về hiệu năng, Mate X8 sử dụng chip Kirin 9050 Pro, mang lại hiệu suất tổng thể cải thiện 31% so với chip trên Mate X7. Máy cũng tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) mới với tốc độ xử lý nhanh hơn 140% so với thế hệ trước.

Cận cảnh cụm camera sau.

Đối với khả năng nhiếp ảnh, thiết bị gập này sở hữu camera chính 50MP với khẩu độ biến thiên liên tục và công nghệ chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 40MP, cùng camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ OIS và zoom quang học 3,5x.

Ngoài ra, máy còn được trang bị cảm biến màu "Red Maple" thế hệ thứ 3 cùng hai camera selfie 8MP đặt ở cả màn hình trong và màn hình ngoài.

Huawei Mate X8 tương thích với mô đun camera.

Điện thoại hỗ trợ phụ kiện camera mô-đun Ruiying Z10 của Huawei, bao gồm cảm biến RYYB 1 inch 50MP tích hợp OIS và cảm biến màu "Red Maple".

Mate X8 được trang bị viên pin 6.200 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66W và sạc không dây 50W. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP59, chạy hệ điều hành HarmonyOS 7.0, đồng thời hỗ trợ eSIM, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 6.0, kết nối vệ tinh, GPS và NFC.

Mẫu điện thoại gập mới nhất của Huawei có bốn tùy chọn màu sắc, với giá khởi điểm từ 12.999 Nhân dân tệ (khoảng 50,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 512 GB. Ngoài ra, sản phẩm còn có phiên bản Collector’s Edition với RAM 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 2 TB, có giá khởi điểm từ 15.999 Nhân dân tệ (khoảng 61,9 triệu đồng).

Các màu của Huawei Mate X8.

Người dùng hiện đã có thể đặt trước thiết bị thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Huawei tại Trung Quốc; sản phẩm sẽ chính thức mở bán từ ngày 4/12. Riêng phiên bản Collector’s Edition với bộ nhớ 2 TB sẽ bắt đầu được bán ra từ ngày 20/12.