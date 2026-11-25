Vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại là thói quen phổ biến tại các đô thị. Người dùng thường vừa đi vừa đọc tin nhắn, xem video hoặc lướt mạng xã hội nên có thể không nhận ra chướng ngại vật phía trước. Samsung đang muốn hạn chế tình trạng này bằng một tính năng mới trên điện thoại Galaxy thay vì chỉ thống kê thời gian sử dụng màn hình.

One UI 9.5 có thể cảnh báo khi người dùng đi bộ

Theo mã nguồn được phát hiện trong bản thử nghiệm One UI 9.5, Samsung đang phát triển cảnh báo đi bộ theo thời gian thực cho ứng dụng Digital Wellbeing (Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số). Khi điện thoại phát hiện người dùng đang di chuyển trong lúc nhìn màn hình, thiết bị có thể gửi thông báo nhắc họ quan sát môi trường xung quanh.

Ảnh minh họa.

Nếu được triển khai, tính năng sẽ bổ sung lời nhắc chủ động thay vì chỉ cung cấp số liệu sau đó. Cảnh báo có thể hữu ích tại vỉa hè đông người, khu vực giao cắt, bãi đỗ xe hoặc nơi có nhiều vật cản.

Samsung hiện có tính năng Walking screen time, cho phép theo dõi thời gian sử dụng thiết bị khi đang đi bộ. Tuy nhiên, công cụ này chủ yếu ghi nhận số liệu, không nhắc người dùng ngay trong lúc họ vừa di chuyển vừa nhìn màn hình. Tính năng mới sẽ chuyển cách tiếp cận từ thống kê hành vi sang cảnh báo tức thời.

Dù vậy, thông tin hiện chỉ xuất phát từ mã trong bản beta One UI 9.5. Samsung chưa xác nhận tính năng có xuất hiện trong bản phát hành chính thức hay không, cũng chưa công bố thời điểm triển khai. Do đó, chưa thể khẳng định mẫu Galaxy nào sẽ được hỗ trợ.

Cách làm tương tự Google Heads Up

Tính năng đang phát triển của Samsung có cách tiếp cận tương tự Heads Up của Google. Công cụ này được thiết kế để nhắc người dùng ngẩng đầu, quan sát khi đi bộ và hạn chế nguy cơ mất tập trung vì điện thoại. Tuy nhiên, Google đang có kế hoạch ngừng cung cấp Heads Up vào năm 2027.

Nếu Samsung đưa cảnh báo vào One UI 9.5, người dùng Galaxy có thể tiếp tục sử dụng một dạng nhắc nhở an toàn ngay trên thiết bị.

Thực tế, thông báo trên màn hình không thể thay thế việc quan sát chủ động. Việc nhắc nhở đúng thời điểm có thể hữu ích hơn một thống kê được xem lại vào cuối ngày, bởi người dùng có cơ hội điều chỉnh hành vi ngay khi đang di chuyển. Dù vậy, cảnh báo cũng cần được thiết kế vừa đủ để không trở thành một yếu tố gây xao nhãng mới. Hiệu quả thực tế vì thế còn phụ thuộc vào cách Samsung triển khai, mức độ chính xác khi phát hiện chuyển động và khả năng tùy chỉnh cảnh báo.