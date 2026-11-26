Theo các thông tin rò rỉ và tin đồn mới nhất, một số nhà sản xuất điện thoại đang phát triển các thiết bị sở hữu viên pin từ 14.000 đến 15.000 mAh. Dù con số này quá lớn đối với nhiều người nhưng không ít fan công nghệ lại cho rằng đây là điều tuyệt vời. Liệu chúng ta có thấy những viên pin này trên Galaxy S27 Ultra hay iPhone 20 không?

Thời lượng pin smartphone cực kỳ quan trọng

Giờ đây, thế hệ điện thoại mới đang tập trung vào dung lượng pin với những viên pin khổng lồ vượt xa mốc 10.000 mAh. Vậy thời lượng pin quan trọng như thế nào đối với người dùng khi chọn mua một chiếc điện thoại thông minh?

Điện thoại Realme có viên pin cực lớn.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy ý kiến ​​rất rõ ràng: hơn 72% người tham gia bình chọn cho biết thời lượng pin là yếu tố "cực kỳ quan trọng" và là tính năng hàng đầu trên điện thoại thông minh.

Khoảng 12% độc giả cho rằng thời lượng pin "khá quan trọng" và họ hài lòng nếu máy có thể trụ được trọn vẹn một ngày chỉ với một lần sạc.

Chưa đến 15% số phiếu chọn phương án "Không quá quan trọng — ưu tiên một hệ thống camera tốt hơn". Điều này khá thú vị.

Thời lượng pin được ưu tiên hơn hệ thống camera

Thực tế, nhiều người dùng vẫn ưu tiên viên pin lớn hơn là một hệ thống camera chất lượng cao. Điều này cho thấy hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay, ngay cả ở phân khúc tầm trung đều đã được trang bị hệ thống camera khá ổn.

Mặt khác, thời lượng pin vẫn là ưu tiên hàng đầu; người dùng thà chọn viên pin lớn hơn là cố gắng sở hữu hệ thống camera tốt nhất trên thị trường. Tin vui là chúng ta sắp được thấy những smartphone có viên pin dung lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, liệu pin lớn hơn có đồng nghĩa với thời lượng sử dụng thực tế tốt hơn không?

Câu trả lời là vừa đúng vừa không. Một mặt, người dùng không thể “đánh lừa” các quy luật vật lý. Mọi thứ đều tuân theo định luật bảo toàn năng lượng cùng với nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ màn hình và bộ vi xử lý của điện thoại; suy cho cùng, tất cả đều là bài toán về các con số.

Mặt khác, hiệu suất kém có thể khiến một chiếc điện thoại dù sở hữu viên pin lớn vẫn cho thời lượng sử dụng không như ý. Apple (và Samsung) đã chứng minh điều này. Trong bài kiểm tra của Phone Arena, iPhone 18 Pro Max với viên pin 5.567 mAh đạt thời lượng sử dụng 10 giờ 31 phút. Trong khi đó, Poco X8 Pro Max dù có viên pin lên tới 8.500 mAh lại có thời lượng sử dụng ít hơn 10 phút.

Dẫu vậy, vị trí dẫn đầu trong danh sách smartphone pin "trâu" hiện thuộc về Redmi Note 17 Pro Max với thời lượng sử dụng ấn tượng hơn 13 giờ nhờ viên pin "khổng lồ" 9.210 mAh.

Apple và Samsung cũng sẽ bắt kịp

Hiện tại, những chiếc điện thoại sở hữu viên pin trên 10.000 mAh chủ yếu đến từ khu vực Viễn Đông. Có hai lý do chính cho điều này: thứ nhất, các nhà sản xuất Trung Quốc đang đi trước một khoảng cách xa trong việc phát triển công nghệ pin mới, chẳng hạn như pin silicon-carbon.

Ảnh minh họa.

Honor đã ứng dụng công nghệ này qua vài thế hệ sản phẩm và các thương hiệu Trung Quốc khác cũng không hề tụt hậu.

Thứ hai, các quy định tại Trung Quốc cởi mở hơn nhiều, không chỉ trong khâu thử nghiệm và phát triển công nghệ mới (đặc biệt là công nghệ pin) mà còn trong việc đưa các công nghệ đó vào sản xuất hàng loạt và tích hợp vào các sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung dự định trang bị pin silicon-carbon cho Galaxy S27 Ultra. Với dung lượng 5.700 mAh kết hợp cùng khả năng tối ưu hóa hiệu suất tuyệt vời của hãng, thiết bị này hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng pin vượt trội.

Apple cũng đang cân nhắc việc chuyển sang sử dụng công nghệ pin silicon-carbon. Nhiều khả năng thay đổi này sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 20, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Dù tương lai ra sao, thời lượng pin vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu đối với người dùng điện thoại thông minh. Hy vọng rằng các thương hiệu smartphone lớn cũng nhận thức được điều này.