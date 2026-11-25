Samsung hiện đang tích cực phát triển giao diện One UI 9.5. Một số tính năng dự kiến ​​có mặt trên phiên bản này đã xuất hiện trong bản thử nghiệm (beta) dành cho dòng Galaxy S26. Tuy nhiên, hãng vẫn còn đang phát triển nhiều tính năng khác chưa được hé lộ trong bản beta đó. Một trong số đó được cho là có tên gọi "Shorts" và nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng với Galaxy S27 Ultra cũng như các mẫu điện thoại khác thuộc dòng Galaxy S27.

Tính năng "Shorts" mới là gì?

Tài khoản mạng xã hội X chuyên rò rỉ thông tin công nghệ nổi tiếng, Tarun Vats, mới đây đã chia sẻ hình ảnh về tính năng "Shorts" này. Về cơ bản, chúng cho phép người dùng biến những bức ảnh và video yêu thích thành các đoạn clip ngắn, dễ dàng chia sẻ với người khác. Điểm đặc biệt nhất là người dùng có thể tạo clip theo hai cách: tự động hoặc thủ công bằng cách mô tả chính xác những gì bạn muốn.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Ví dụ, nếu muốn tạo một đoạn clip từ những bức ảnh trong chuyến đi công tác gần đây, người dùng chỉ cần đưa ra yêu cầu như: "tạo clip từ các bức ảnh trong chuyến đi công tác vừa qua". Chưa hết, người dùng còn có thể tùy chỉnh thêm cho đoạn clip bằng cách thêm các phông chữ và nhạc nền tùy chọn. Tính năng này hoạt động dựa trên nền tảng Galaxy AI.

Dù rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc là tính năng này có thể sẽ yêu cầu trả phí. Theo một thông tin gần đây, Samsung đang cân nhắc áp dụng mức phí 4,99 USD/ tháng cho một số tính năng Galaxy AI. Vì vậy, không loại trừ khả năng "Shorts" sẽ là một trong những tính năng yêu cầu người dùng phải trả tiền để sử dụng.

Honor đã từng có tính năng tương tự từ trước

Tính năng "Shorts" của Samsung khá độc đáo nhưng điều thú vị là Honor cũng đã cung cấp một tính năng tương tự trên một số mẫu điện thoại của mình từ lâu. Chẳng hạn, dòng Honor 400 ra mắt năm ngoái từng được trang bị khả năng cho phép người dùng tạo ra các bức ảnh động (live photos) từ những bức ảnh tĩnh. Sau đó, phiên bản kế nhiệm là Honor 600 đã ra mắt với một bản cập nhật cho phép kết hợp tối đa ba hình ảnh thành một đoạn clip dài tối đa 3,5 giây.

Ảnh minh họa cho Tính năng "Shorts" của Samsung.

Các chuyên gia hy vọng rằng ý tưởng của Samsung sẽ là một phiên bản cải tiến hơn so với những gì Honor đang cung cấp. Tính năng "Shorts" này hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa khả dụng, ngay cả đối với những người dùng đã cài đặt bản cập nhật thử nghiệm (beta) One UI 9.5.

Dự kiến, tính năng này có thể được ra mắt cùng với dòng Galaxy S27 (dự kiến ​​trình làng vào năm 2027), sau đó mới được cung cấp cho các mẫu điện thoại Galaxy khác tương thích với bản cập nhật này.