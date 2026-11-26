Một streamer tại Mỹ bất ngờ vượt qua hơn 33.000 ứng viên để giành công việc được nhiều game thủ mơ ước: chơi và nghiên cứu GTA 6 với tổng thu nhập có thể lên tới 135.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, người trúng tuyển không phải streamer đình đám mà chỉ sở hữu khoảng 2.000 người theo dõi trên Twitch.

Vượt qua 33.000 ứng viên để nhận công việc chơi GTA 6

Theo trang New York Post, ngày 18/11 vừa qua, nền tảng 'giao dịch dự đoán Kalshi' thông báo lựa chọn streamer Cliff Savage, còn được biết đến với tên CliffSavage trên Twitch, đảm nhận vị trí "GTA VI Researcher" (Nhà nghiên cứu GTA 6). Quyết định được công bố chỉ vài giờ trước khi tựa game GTA 6 chính thức phát hành vào ngày 19/11.

Theo CEO kiêm đồng sáng lập Kalshi, Tarek Mansour, công ty đã nhận được hơn 33.000 đơn ứng tuyển chỉ trong khoảng một tuần kể từ khi công bố vị trí đặc biệt này.

Trong số hàng chục nghìn ứng viên, Cliff Savage gây ấn tượng nhờ kinh nghiệm livestream và kế hoạch nghiên cứu chi tiết về nền kinh tế trong GTA 6.

Nam streamer có số lượng người theo dõi khiêm tốn.

Đáng chú ý, nam streamer 36 tuổi chỉ có khoảng 2.000 người theo dõi trên Twitch khi được lựa chọn, thay vì là một trong những nhà sáng tạo nội dung có hàng triệu người hâm mộ.

Trước khi đến với công việc livestream, Savage từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trên nền tảng SoundCloud. Sau đó, anh chuyển hướng sang Twitch và kiên trì xây dựng cộng đồng người xem.

Theo Mansour, Savage từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mỗi buổi livestream chỉ có trung bình khoảng 30 người theo dõi. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì lịch phát sóng đều đặn trong thời gian dài. Khi nhận được tin trúng tuyển, anh đã livestream liên tục hơn 680 ngày.

Điều khiến Kalshi đặc biệt chú ý là cách Savage tiếp cận nhiệm vụ nghiên cứu. Trong đơn ứng tuyển, anh cho biết sẽ tìm hiểu kỹ nền kinh tế trong GTA 6 trước khi tiêu bất kỳ khoản tiền ảo nào.

"Tôi sẽ nghiên cứu giá bất động sản, doanh nghiệp, công việc phụ và mọi cách kiếm tiền có thể. Tôi muốn hiểu nền kinh tế Leonida vận hành như thế nào, tìm con đường làm giàu nhanh nhất và biến những phát hiện thành nội dung hữu ích cho người xem", Savage viết.

Khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển cũng được nam streamer phát trực tiếp trên Twitch. Quá phấn khích trước cơ hội này, Savage tuyên bố: "Tôi sẽ làm cho lĩnh vực nghiên cứu GTA 6 giống những gì Jeff Bezos đã làm với Amazon".

Tổng thu nhập có thể lên tới 135.000 USD sau khi cộng thưởng

Theo thông báo tuyển dụng, Kalshi đưa ra mức thù lao cố định từ 100.000–120.000 USD (khoảng 2,6–3,1 tỷ đồng) cho toàn bộ dự án.

Ngoài ra, người được tuyển sẽ nhận thêm 15.000 USD (khoảng 388 triệu đồng) nếu hoàn thành công việc theo yêu cầu.

Công việc này có mức lương rất hậu hĩnh.

Như vậy, tổng thu nhập của Savage có thể đạt 115.000–135.000 USD (khoảng 3 –3,5 tỷ đồng), tùy mức thù lao được thỏa thuận và việc hoàn thành dự án. Đây là khoản chi trả cho dự án, không phải mức lương hằng năm.

Nhiệm vụ của Savage không đơn thuần là livestream trải nghiệm GTA 6. Anh còn phải nghiên cứu các cơ chế kiếm tiền, xác định chiến lược làm giàu hiệu quả nhất trong trò chơi và tổng hợp kết quả thành các báo cáo.

Kalshi muốn người được tuyển tìm ra cách tối ưu hóa hoạt động kinh tế trong bang Leonida, bối cảnh hư cấu lấy cảm hứng từ bang Florida của Mỹ.

Bên cạnh đó, Savage phải phân tích những tác động của GTA 6 đến nền kinh tế thực tế, bao gồm thói quen tiêu dùng, hoạt động giải trí và những thay đổi trong hành vi người chơi.

Theo ước tính của nền tảng Sensor Tower, doanh thu đặt trước của trò chơi đạt khoảng 1,65 tỷ USD (khoảng 42.628 tỷ đồng) trước ngày phát hành. Các nhà phân tích cũng dự báo GTA 6 có thể bán hơn 30 triệu bản tính đến cuối năm tài chính của nhà phát hành vào tháng 3/2027.

Trong khi đó, chuyên gia Jason Bazinet của Citi ước tính chi phí phát triển trò chơi lên tới 1,4 tỷ USD (khoảng 36.169 tỷ đồng), với sự tham gia của hàng nghìn nhân sự trong nhiều năm. Đây là các ước tính từ bên thứ ba, chưa phải số liệu chi phí và doanh thu cuối cùng được Rockstar Games xác nhận.