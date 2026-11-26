Tín hiệu Wi-Fi yếu không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy router của người dùng gặp sự cố hoặc có vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP). Trong thực tế, nguyên nhân thường xuất phát từ vị trí đặt router, thiết bị vốn phát tín hiệu theo mọi hướng, nhưng tín hiệu này sẽ yếu dần theo khoảng cách.

Chọn vị trí đặt router Wi-Fi tốt sẽ giúp vùng phủ sóng mạnh và rộng hơn

Chính vì đặc điểm này, vị trí đặt router ảnh hưởng lớn đến việc truyền chất lượng tín hiệu đến các thiết bị trong nhà. Một router đặt ở góc nhà có thể phát tín hiệu ra ngoài, nơi không cần thiết, trong khi các thiết bị điện tử khác có thể gây nhiễu tín hiệu nếu đặt quá gần.

Để có tín hiệu mạnh nhất, người dùng nên đặt router ở vị trí trung tâm và cao ráo, tránh xa các nguồn gây nhiễu như tường dày, thiết bị Bluetooth và lò vi sóng.

Cách tối ưu khả năng phát sóng Wi-Fi cho router

Nếu ngôi nhà có hai tầng, hãy đặt router gần trần nhà nếu ở tầng trệt, hoặc gần sàn nhà nếu ở tầng hai. Đối với nhà một tầng hoặc căn hộ, đặt ăng-ten theo chiều dọc là tốt nhất. Đối với các tòa nhà nhiều tầng, hãy nghiêng ít nhất một ăng-ten khoảng 30 độ.

Trước khi quyết định vị trí đặt router, hãy thực hiện thử nghiệm tốc độ để đánh giá hiệu suất hiện tại. Sau đó, điều chỉnh vị trí và chạy thử nghiệm lại để xem ảnh hưởng của từng vị trí đến chất lượng tín hiệu và tốc độ internet.

Nếu vẫn gặp phải vùng chết dù đã đặt router ở vị trí tối ưu, có thể người dùng cần sử dụng bộ khuếch đại Wi-Fi hoặc hệ thống mạng lưới Wi-Fi. Bộ khuếch đại giúp tăng cường phạm vi phủ sóng nhưng có thể làm giảm băng thông. Trong khi đó, hệ thống Mesh sử dụng các nút để mở rộng phạm vi mà không làm giảm băng thông. Đây được xem là lựa chọn tốt hơn cho các tòa nhà lớn hoặc nhiều tầng.

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng internet tại nhà, người dùng hãy chú ý đến vị trí đặt router và cân nhắc sử dụng các thiết bị hỗ trợ khi cần thiết.