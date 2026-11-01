Vì sao có người chỉ mua iPhone mang số hiệu lẻ?

Mỗi năm, khi Apple ra mắt iPhone mới, người hâm mộ lại phải đối mặt với sự lưỡng lự trong việc chọn lựa mẫu điện thoại phù hợp. Gần đây, một người dùng trên diễn đàn Threads đã đưa ra một “quy tắc bất di bất dịch” khi mua điện thoại: luôn chọn mẫu iPhone có số seri lẻ.

Theo quy tắc, iPhone 18 Pro là dòng sản phẩm không nên mua?

Người này lập luận rằng các mẫu có số seri chẵn thường gặp nhiều vấn đề hơn, và những vấn đề này sẽ được cải thiện qua từng thế hệ. Phát biểu này đã thu hút hơn 680.000 lượt xem và tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng về việc liệu có cần thiết phải xem xét số seri của điện thoại khi mua hay không.

Trong bài đăng của mình, người dùng này nhấn mạnh rằng việc chọn iPhone có số lẻ là một “truyền thống” đã được lưu truyền từ nhiều thập kỷ. Anh cho rằng ngay cả khi các mẫu có số chẵn giới thiệu tính năng mới, người dùng không nên vội vàng mua, vì Apple thường chỉ khắc phục các vấn đề ở mẫu có số lẻ tiếp theo. Anh khẳng định rằng “iPhone phải là mẫu có số lẻ”, với hy vọng người dùng sẽ ghi nhớ nguyên tắc này.

Người dùng mạng phản đối vì “quy tắc đã cũ”

Mặc dù vậy, lý thuyết này không nhận được sự đồng tình từ tất cả người hâm mộ Apple. Một số cư dân mạng đã phản bác, cho rằng “quy tắc này đã không còn chính xác kể từ iPhone 11”, lập luận rằng mỗi thế hệ đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, không thể đánh giá chất lượng sản phẩm chỉ dựa vào số hiệu model. Một số người khác đã chỉ ra iPhone 15 Pro như là một ví dụ, tuyên bố rằng đây là mẫu tệ nhất trong 5 năm qua, và đặt câu hỏi về quan điểm cho rằng các thế hệ có số hiệu lẻ nhất thiết phải tốt hơn.

Nhưng thực tế đã khác trong những năm gần đây, đặc biệt là iPhone 15.

Phần bình luận cũng tràn ngập những lời bông đùa, với một số người khuyên “đừng mua thế hệ đầu tiên”, trong khi những người khác mỉa mai rằng quy tắc số chẵn lẻ đã lỗi thời. Một số cư dân mạng cho rằng trải nghiệm thực tế của người dùng điện thoại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như bộ xử lý, pin, khả năng tản nhiệt và cập nhật phần mềm, đồng thời cho rằng chỉ nhìn vào số hiệu model có thể không đủ để quyết định thế hệ nào đáng mua nhất.

Thực tế, Apple chưa từng công bố bất kỳ quy tắc nào để phân biệt chất lượng sản phẩm dựa trên số lẻ hay số chẵn. Tuyên bố của người dùng trên diễn đàn thiếu dữ liệu thử nghiệm khách quan để hỗ trợ. Do đó, người dùng nên so sánh các tính năng và giá cả của từng thế hệ với nhu cầu của bản thân, thay vì chỉ dựa vào số hiệu model để quyết định việc nâng cấp có đáng giá hay không.