Vì sao smartphone ngày càng nhanh đầy bộ nhớ dù dung lượng lớn hơn?

Trong những năm qua, ngành công nghệ đã phát triển với tốc độ chóng mặt, giúp người dùng tiếp cận với những sản phẩm ngày càng tiên tiến cùng giá thành tốt hơn. Chẳng hạn, khi máy tính Macintosh SE của Apple ra mắt vào năm 1987, giá của nó tương đương 9% thu nhập hằng năm của một hộ gia đình trung bình ở Mỹ. Nhưng đến năm 2026, một người lao động chỉ cần bỏ ra một tuần lương để sở hữu chiếc iPhone 18 Pro Max. Mặc dù vậy, vấn đề dung lượng lưu trữ dường như vẫn không bao giờ đủ.

Vấn đề bộ nhớ đầy luôn là nỗi khó chịu của người dùng smartphone hiện đại.

Sự gia tăng nhu cầu về lưu trữ không chỉ đến từ việc người dùng lưu trữ nhiều ảnh, video và ứng dụng hơn, mà còn do cuộc khủng hoảng nguồn cung do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, từ đó làm tăng giá cả trong toàn ngành công nghệ. Kết quả là, tốc độ phát triển sản phẩm chậm lại, khiến người dùng phải chờ đợi lâu hơn để sở hữu phần cứng mới.

Nhu cầu về phần mềm giải trí cũng đang gia tăng mạnh mẽ khi chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình từ video chất lượng thấp 360p lên 4K, kéo theo kích thước tệp tin cũng tăng vọt.

Các ứng dụng mạng xã hội ngày càng ngốn dữ liệu bộ nhớ.

Hơn nữa, các ứng dụng hiện nay không chỉ đơn thuần là những trang web nhẹ mà còn bao gồm nhiều tính năng phức tạp, dẫn đến dung lượng cài đặt ngày càng lớn. Ví dụ, ứng dụng Facebook khi tải xuống có dung lượng khoảng 100 MB, nhưng sau khi đăng nhập, dung lượng này có thể tăng lên đến 600 MB, chưa kể đến dữ liệu cá nhân và bộ nhớ đệm.

Theo một nghiên cứu của TRG Datacenters, dung lượng của các ứng dụng như WhatsApp và Slack đã tăng lần lượt 167% và 500% trong một thập kỷ qua. Đặc biệt, trò chơi điện tử đã tăng từ 50 MB lên 2 GB, một con số cho thấy sự gia tăng đáng kể về dung lượng lưu trữ.

Người dùng nên chủ động xóa các tệp tin không cần thiết trong thùng rác.

Để giải quyết vấn đề này, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp như xóa các tệp tin không cần thiết trong thùng rác của ứng dụng, giảm độ phân giải video khi chụp ảnh, hoặc sử dụng các phiên bản “Lite” của ứng dụng như Facebook Lite để tiết kiệm dung lượng. Những biện pháp này có thể không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, nhưng vẫn hữu ích trong việc quản lý dung lượng lưu trữ trên thiết bị.

Khi mà chi phí bộ nhớ ngày càng đắt đỏ như hiện nay, việc quản lý dung lượng lưu trữ trở thành một thách thức lớn đối với người dùng. Việc hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các giải pháp hợp lý sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm công nghệ của mình.