CNBC dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, ông Huang chia sẻ, cuộc họp toàn thể nhân viên ngày 24/11 là cuộc họp khó khăn thứ hai trong đời mình. Còn cuộc khó khăn nhất là buổi trò chuyện với vợ. Một người tham dự kể, ông tiết lộ đang dành hơn một giờ mỗi ngày để tham gia trị liệu tâm lý.

Nhà đồng sáng lập Nvidia cũng thừa nhận vi phạm quy tắc ứng xử của công ty, khiến nhân viên thất vọng và cam kết làm tốt hơn trong nhiệm mới. "Tôi đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng", ông nói. "Tôi đã không chung thủy với Lori, khiến các con tổn thương và cũng làm tổn thương tất cả các bạn".

Hình ảnh CEO Nvidia Jensen Huang trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Còn theo CNN, cuộc họp kéo dài một giờ, ban đầu diễn ra trong không khí trầm lắng, nhưng sau đó chuyển thành màn đối đáp quyết liệt, khi Huang lên tiếng phản bác những chỉ trích nhằm vào mình.

Ông bác bỏ hai cách lý giải về việc ông trở lại. Ông khẳng định không được phục chức vì là "trùm công nghệ" (tech bro), người cho rằng bản thân "đứng trên pháp luật" và "đứng trên các quy tắc ứng xử". Ông cũng phủ nhận việc trở lại là kết quả của sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hội đồng quản trị Nvidia.

"Điều đó không đúng", Huang nói trong buổi phát trực tiếp mà New York Times đã xem lại. Ông cho biết mình được trở lại vì hội đồng quản trị đã "đánh giá toàn bộ sự việc" và "thu thập dữ kiện". Hội đồng cũng nhận được bảo đảm từ chính quyền Trump rằng Huang không phải mối đe dọa an ninh quốc gia và xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định với CNBC rằng ông đưa ra những lời bảo đảm với hội đồng quản trị và "dàn xếp thỏa thuận" để Huang trở lại vị trí cũ.

Huang cũng không đồng tình với thông tin ông là một người sếp lạm quyền, ngược đãi nhân viên. Tiếp tục đó, ông phản bác sự chỉ trích về cơ cấu tổ chức của Nvidia, trong đó có việc ông trực tiếp quản lý 60 cấp dưới. Ông đánh giá mô hình này phản ánh sự đa dạng trong hoạt động của Nvidia, giúp mọi người có "tiếng nói bình đẳng" khi làm việc với ông.

Sau khi ông Huang từ chức hôm 12/11, giới chuyên gia phân tích đã đặt nhiều câu hỏi về tương lai lãnh đạo của Nvidia. Harvey Jones, tân Chủ tịch hội đồng quản trị Nvidia, tuần trước cho biết Huang rời đi sau khi "các hành vi cá nhân không phù hợp quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn và chuẩn mực văn hóa của công ty được tiết lộ".

Trong thông cáo công bố quyết định đưa Jensen Huang trở lại hôm 23/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã "tiếp nhận ý kiến" từ các quan chức cấp cao trong chính phủ liên bang về những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến CEO.

Nvidia chưa phản hồi yêu cầu bình luận.