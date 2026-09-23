Nhiều người chọn trade-in vì tiện, nhưng đây mới là cách nhận được nhiều tiền hơn

Với việc thị trường điện thoại di động liên tục xuất hiện các mẫu mới, nhiều người dùng sẽ phải quyết định nâng cấp từ chiếc điện thoại cũ của mình. Tuy nhiên, trước khi vứt bỏ thiết bị cũ, người dùng có thể xem xét việc bán hoặc đổi nó để thu hồi một phần giá trị.

Nhiều cửa hàng liên tục tung ra các chương trình thu cũ đổi mới.

Giá trị của chiếc điện thoại cũ không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu và tình trạng của nó, mà còn vào phương thức mà người dùng chọn để bán. Người dùng có thể mang điện thoại đến các chuỗi cửa hàng di động lớn, hoặc các cửa hàng nhỏ lẻ để đổi lấy phiếu mua hàng hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, giá trị nhận được thường thấp hơn so với việc tự bán.

Việc đổi máy cũ lấy máy mới tại các cửa hàng chính thức như Apple hay Samsung mang lại sự tiện lợi, nhưng người dùng cũng sẽ nhận được ít tiền hơn so với việc tự bán. Chẳng hạn, với iPhone 17 có giá bán lẻ 899 USD (23,39 triệu đồng), giá trị tối đa khi đổi máy tại Apple chỉ là 585 USD (15,22 triệu đồng), và người dùng sẽ nhận lại dưới dạng giảm giá hoặc tín dụng cửa hàng thay vì tiền mặt.

Trong khi việc bán trực tiếp đến người cần mua sẽ nhận được khoản tiền tốt hơn.

Nếu muốn tối đa hóa giá trị, tự bán điện thoại trên các nền tảng như eBay hoặc Facebook Marketplace là lựa chọn tốt hơn, mặc dù sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn. Người dùng có thể tự đặt giá và điều khoản giao dịch, đồng thời bán cả những thiết bị có hư hỏng nhẹ với mức giá cao hơn so với cửa hàng.

Trước khi giao máy, dù chọn phương thức nào, hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu, đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản và khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp người dùng có một giao dịch suôn sẻ và hiệu quả.