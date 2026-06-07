Điện thoại nhỏ gọn đang biến mất vì sao?

Hệ quả là, những mẫu điện thoại nhỏ gọn ngày càng ít phổ biến hơn so với trước đây. Từng nổi tiếng với các mẫu điện thoại nhỏ gọn, nhiều hãng giờ đây đã ngừng sản xuất chúng. Một ví dụ điển hình là dòng iPhone mini của Apple, vốn mang đến trải nghiệm nhỏ gọn nhưng cao cấp, đã bị khai tử. Ngay cả mẫu iPhone 17e mới nhất cũng có kích thước màn hình vượt quá 6 inch.

Điện thoại nhỏ gọn ngày càng vắng bóng trên thị trường.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến điện thoại nhỏ gọn mất dần sức hút? Câu trả lời không chỉ nằm ở sở thích của người dùng mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm xu hướng thị trường, hạn chế về phần cứng và thay đổi trong hành vi người dùng.

Màn hình lớn mang lại trải nghiệm tốt hơn

Điện thoại màn hình lớn mang lại trải nghiệm xem video, chơi game và đa nhiệm thoải mái hơn. Các nền tảng phát trực tuyến và ứng dụng mạng xã hội cũng được tối ưu hóa cho màn hình lớn, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào nội dung. Hơn nữa, việc gõ trên bàn phím lớn cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Thời lượng pin quan tâm hơn kích thước

Điện thoại nhỏ gọn thường có ít không gian cho pin, dẫn đến thời lượng sử dụng kém. Người dùng ngày nay mong muốn điện thoại có thể hoạt động cả ngày, ngay cả khi sử dụng nhiều. Điện thoại lớn hơn có thể chứa pin lớn hơn, đồng thời có không gian để quản lý nhiệt và tích hợp hệ thống tản nhiệt, giúp duy trì tuổi thọ pin.

Pin dung lượng lớn yêu cầu điện thoại lớn hơn.

Máy ảnh chiếm không gian

Camera trên điện thoại đã trở thành một trong những yếu tố quyết định khi mua sắm của người dùng hiện nay. Tuy nhiên, cảm biến camera chất lượng cao cần không gian lớn hơn, điều này khiến các mẫu điện thoại nhỏ gọn thường phải hy sinh chất lượng camera.

Các nhà sản xuất theo đuổi thị trường sinh lời

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh hoạt động dựa trên nguyên tắc sản xuất những gì bán chạy. Các số liệu cho thấy người dùng hiện nay ưa chuộng thiết bị lớn hơn. Ví dụ, iPhone 13 Mini đã gặp khó khăn về doanh số, dẫn đến việc Apple ngừng sản xuất dòng Mini từ iPhone 14 trở đi.

Người dùng không muốn hạn chế

Bất chấp việc nhiều người vẫn nhớ về những chiếc điện thoại nhỏ gọn, nhưng khi đến lúc nâng cấp, họ thường chọn các mẫu lớn hơn. Điều đó chỉ ra rằng người tiêu dùng ưu tiên tính năng hơn là kiểu dáng.

Cuối cùng thì người dùng vẫn muốn điện thoại lớn, dù nhớ điện thoại nhỏ gọn.

Điện thoại gập dần lên ngôi

Các dòng điện thoại gập như Galaxy Z Flip và Motorola Razr đang thay đổi cách nhìn nhận về điện thoại nhỏ. Chúng mang lại thiết kế nhỏ gọn khi gập lại nhưng vẫn cung cấp màn hình lớn khi mở ra, giải quyết vấn đề diện tích màn hình của điện thoại nhỏ gọn.