Tại sao iPhone giữ giá, nhiều người vẫn chi hàng chục triệu mua điện thoại Samsung?

Trên khía cạnh này, iPhone từ lâu được đánh giá là có khả năng giữ giá tốt hơn so với hầu hết các mẫu điện thoại Android, bao gồm cả các mẫu Galaxy của Samsung. Theo nhiều khảo sát trên thị trường máy cũ, điện thoại Samsung thường mất giá nhanh hơn ngay trong năm đầu tiên sau khi ra mắt.

Cuộc tranh cãi iPhone hay Galaxy tốt hơn vẫn luôn nảy lửa giữa các fan hâm mộ Apple và Samsung.

Ngay cả khi các dòng Galaxy S Ultra hay Galaxy Z Fold luôn sở hữu thông số phần cứng mạnh và nhiều công nghệ mới, mức giá bán lại của chúng vẫn giảm nhanh hơn so với iPhone cùng phân khúc. Vậy đâu là lý do cho sự chênh lệch này? Hãy cùng tìm hiểu.

Đầu tiên, một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ chiến lược giá. Samsung thường triển khai nhiều chương trình ưu đãi chỉ sau vài tháng mở bán như giảm giá trực tiếp, tặng quà hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới nhằm thúc đẩy doanh số tăng nhưng cũng khiến giá trị của máy trên thị trường cũ giảm nhanh hơn. Ngược lại, Apple duy trì giá bán ổn định trong phần lớn vòng đời sản phẩm, nên giá máy cũ ít bị ảnh hưởng.

Chu kỳ ra mắt sản phẩm cũng góp phần tạo nên khác biệt. Samsung giới thiệu nhiều dòng điện thoại mỗi năm, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Việc liên tục tung ra các mẫu mới khiến những thiết bị đời trước nhanh chóng chịu áp lực giảm giá. Trong khi đó, Apple chỉ phát hành một số lượng iPhone giới hạn mỗi năm, dẫn đến vòng đời của từng sản phẩm kéo dài hơn.

Với nhiều người, iPhone là lựa chọn tốt khi muốn giữ giá bán lại.

Hơn nữa, hệ sinh thái Apple đã chứng minh tính ưu việt, dẫn đến việc nhiều người dùng iPhone có xu hướng tiếp tục gắn bó với các thiết bị khác như Apple Watch, iPad hay Mac. Điều này tạo ra nhu cầu ổn định đối với iPhone cũ, giúp thiết bị giữ giá tốt hơn trên thị trường mua bán.

Trong khi đó, Apple thường hỗ trợ cập nhật phần mềm iPhone trong nhiều năm, giúp các mẫu máy cũ vẫn nhận được phiên bản iOS mới và các bản vá bảo mật. Dù Samsung đã cải thiện đáng kể khi cam kết cập nhật Android trong thời gian dài đối với nhiều dòng Galaxy, nhận thức của người dùng về khả năng hỗ trợ lâu dài của Apple vẫn là một lợi thế trên thị trường máy đã qua sử dụng.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa Apple và Samsung đang dần thu hẹp trong thời gian gần đây. Samsung đã kéo dài thời gian cập nhật phần mềm, đồng thời cải thiện chất lượng hoàn thiện và độ bền của thiết bị. Kết quả là, các mẫu Galaxy cao cấp mới cũng giữ giá tốt hơn so với các thế hệ trước, đặc biệt là dòng Galaxy S Ultra.

Nhưng không ít người lại muốn tận dụng các ưu đãi giảm giá từ Samsung trong các chương trình bán hàng.

Dù vậy, nếu tiêu chí quan trọng là khả năng bán lại sau vài năm sử dụng, iPhone vẫn được đánh giá có lợi thế hơn. Trong khi đó, việc Samsung giảm giá mạnh sau khi mở bán lại trở thành cơ hội cho những người không quá quan tâm đến giá trị bán lại, bởi họ có thể sở hữu smartphone cao cấp với mức giá hấp dẫn hơn chỉ sau một thời gian ngắn.

Nói cách khác, iPhone và Samsung phù hợp với hai nhóm người dùng khác nhau. Nếu ưu tiên giữ giá và dễ bán lại, iPhone vẫn là lựa chọn nổi bật. Còn nếu muốn tận dụng các chương trình giảm giá để sở hữu thiết bị cao cấp với chi phí thấp hơn, smartphone Samsung lại là phương án đáng cân nhắc.