Tủ lạnh thông minh dùng được trong bao lâu thì hư hỏng?

Tủ lạnh là một khoản đầu tư đáng kể cho mỗi gia đình. Dù chọn thương hiệu hay mẫu mã nào, chi phí cho một chiếc tủ lạnh cơ bản thường từ vài triệu đến trăm triệu đồng. Mặc dù tuổi thọ trung bình của tủ lạnh lên đến khoảng 12 năm, nhưng sự xuất hiện của tủ lạnh thông minh lại mang đến kết quả khác.

Tủ lạnh thông minh ngày càng quen thuộc với các gia đình.

Tủ lạnh thông minh không chỉ có khả năng làm lạnh mà còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như kết nối internet, màn hình cảm ứng, cảm biến tự động điều chỉnh nhiệt độ và thậm chí là camera để theo dõi thực phẩm bên trong. Tuy nhiên, những tính năng này thường chỉ hoạt động hiệu quả trong khoảng 2 năm, trong khi khả năng làm lạnh vẫn duy trì trong suốt 12 năm.

Một vấn đề lớn là phần mềm điều khiển các tính năng thông minh này cần được cập nhật thường xuyên. Nếu các nhà sản xuất ngừng cung cấp bản cập nhật, người dùng có thể rơi vào tình huống phải sử dụng một chiếc tủ lạnh “không thông minh” mà họ đã trả giá cho một thiết bị hiện đại trước đây. Có nghĩa là, tủ lạnh có thể không hoạt động đúng cách, như không làm đá hoặc không đạt được nhiệt độ cài đặt.

Nhưng tủ lạnh thông minh gần như trở thành tủ lạnh thường khi không còn được hỗ trợ bởi phần mềm.

Ngoài ra, việc thiếu cập nhật phần mềm cũng có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật, khiến tủ lạnh trở thành mục tiêu cho tin tặc. Chúng có thể xâm nhập vào mạng gia đình thông qua tủ lạnh thông minh, không phải để tìm kiếm thực phẩm, mà để lây nhiễm phần mềm độc hại cho các thiết bị khác.

Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư vào một chiếc tủ lạnh thông minh, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng cập nhật phần mềm và các rủi ro tiềm ẩn. Việc này sẽ giúp họ tránh được những bất tiện và chi phí không đáng có trong tương lai.