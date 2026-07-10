Quên iPhone Ultra và Galaxy Z Fold 8 đi, đây mới là siêu phẩm đáng sở hữu

Thị trường smartphone màn hình gập được dự báo sẽ sôi động hơn trong thời gian tới khi nhiều hãng công nghệ liên tục chuẩn bị các sản phẩm mới. Apple sắp gia nhập phân khúc này với chiếc iPhone Ultra đầu tiên và Samsung đang phát triển Galaxy Z Fold 8, Honor cũng được đang tăng tốc hoàn thiện một mẫu điện thoại màn hình gập màn hình rộng mới.

Theo nguồn tin từ leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), thiết bị hiện đã bước vào giai đoạn "phát triển tăng tốc", cho thấy sản phẩm có thể đang tiến gần thời điểm ra mắt.

Honor Magic V6.

Thông tin rò rỉ cho biết, mẫu smartphone này có thể được trang bị chip xử lý tiến trình 2 nm, thuộc dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới của Qualcomm. Nếu chính xác, đây sẽ là một trong những smartphone màn hình gập đầu tiên sử dụng nền tảng xử lý thế hệ mới.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở viên pin. Honor sẽ trang bị cho thiết bị của mình viên pin dung lượng khoảng 7.000 mAh, vượt khá xa mức pin thường thấy trên các mẫu điện thoại màn hình gập hiện nay. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, thiết bị sẽ nằm trong nhóm smartphone màn hình gập có pin lớn nhất thị trường, tương đương với Vivo X Fold 6.

Về màn hình, máy sẽ sở hữu màn hình chính gập 7,6 inch cùng màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Đây là kích thước phù hợp với xu hướng điện thoại gập dạng "màn hình rộng" đang được nhiều nhà sản xuất theo đuổi.

Ở khả năng nhiếp ảnh, điện thoại Honor sẽ có camera chính 200 MP kết hợp camera telephoto tiềm vọng (periscope). Cụm camera có thể được bố trí theo dạng thanh ngang ở mặt lưng thay vì thiết kế hình tròn như trên một số mẫu Magic V trước đây.

Honor Magic V6.

Hiện vẫn chưa có thông tin về dung lượng RAM, bộ nhớ trong cũng như các thông số chi tiết khác.

Giá bán của điện thoại Honor cũng chưa được Honor xác nhận. Theo Digital Chat Station, thiết bị có thể được niêm yết ở mức khoảng 9.999 nhân dân tệ (tương đương 38,6 triệu đồng). Mức giá này cao hơn Honor Magic V6, vốn ra mắt với giá 8.999 nhân dân tệ (khoảng 34,8 triệu đồng) nhưng vẫn thấp hơn Huawei Pura X Max, hiện có giá khởi điểm 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,5 triệu đồng).

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, mẫu điện thoại màn hình gập của Honor sẽ sở hữu nhiều thông số đáng chú ý hơn so với các đối thủ.

Đối với Apple, iPhone Ultra sẽ có viên pin lớn nhất trên iPhone, không vượt quá 5.500 mAh. Hệ thống camera sẽ chỉ gồm hai cảm biến 48 MP, điểm mạnh được kỳ vọng sẽ nằm ở chip A20 Pro.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 của Samsung sẽ sử dụng pin khoảng 5.000 mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Một số nguồn tin cho biết, phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể sở hữu camera 200 MP tương tự Galaxy S26 Ultra. Riêng phiên bản Galaxy Z màn hình gập rộng sẽ chỉ có camera chính 50 MP.

Việc ngày càng nhiều hãng tham gia phát triển điện thoại màn hình gập với những hướng tiếp cận khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Nếu Honor thực sự ra mắt mẫu flagship với cấu hình như các tin đồn, sản phẩm có thể trở thành "đối thủ" đáng gờm trong phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp.