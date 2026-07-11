So kè tốc độ phân giải tên miền DNS giữa 8.8.8.8 và 1.1.1.1, ai nhanh hơn?

Trong cộng đồng người dùng máy tính, có một "bài thuốc dân gian" luôn được truyền tai nhau mỗi khi mạng internet có dấu hiệu chậm chạp: Hãy vào cài đặt mạng, đổi địa chỉ máy chủ DNS mặc định của nhà mạng sang dải số 8.8.8.8 (của Google) hoặc 1.1.1.1 (của Cloudflare) để lướt web nhanh hơn. Thế nhưng, một bài phân tích chuyên sâu vừa đưa ra các số liệu thực tế gây chấn động, bẻ gãy hoàn toàn lý thuyết về tốc độ vốn được coi là kim chỉ nam bấy lâu nay của dân công nghệ.

Hình minh họa.

Cuộc đua giành giật từng mili-giây của các dịch vụ DNS

Hệ thống phân giải tên miền (DNS) đóng vai trò như một cuốn danh bạ, dịch các tên miền chữ viết như google.com thành các dãy địa chỉ IP dạng số để máy tính kết nối. Để kiểm chứng xem đâu mới là 'vua tốc độ', một chuyên gia công nghệ đã tiến hành một bài thử nghiệm nghiêm ngặt trên dàn PC kết nối mạng dây, sử dụng các câu lệnh PowerShell nhằm đo lường thời gian phản hồi chính xác đến từng phần ngàn giây (ms) trên các trang web phổ biến như Google, Reddit, Amazon...

Kết quả thu được khiến nhiều người phải ngã ngửa vì biên độ chênh lệch là... không tồn tại. Cụ thể, Google Public DNS (8.8.8.8) đạt thời gian phản hồi trung bình 6,1 mili-giây, trong khi Cloudflare (1.1.1.1) bám đuổi sát nút với 5,9 mili-giây.

Khoảng cách vỏn vẹn 0,2 mili-giây này hoàn toàn vô nghĩa ở cấp độ cảm quan của con người. Lý do cả hai ông lớn này có tốc độ mượt mà và ngang ngửa nhau là bởi họ đều vận hành các mạng lưới anycast khổng lồ với các trung tâm hạ tầng phân bổ dày đặc trên toàn thế giới. Do đó, dù ở đâu, yêu cầu truy cập cũng sẽ chạm tới máy chủ ở gần bạn nhất. Những biểu đồ benchmark quảng cáo Cloudflare nhanh vượt trội thực chất chỉ là kết quả đo lường quy mô lớn trên toàn cầu, còn đối với từng cá nhân cụ thể, sự khác biệt về tốc độ thuần túy là bằng không.

Trận chiến thực chất chính là quyền riêng tư

Khi yếu tố tốc độ bị loại bỏ khỏi bàn cân, các chuyên gia chỉ ra rằng sự khác biệt cốt lõi cấu thành nên giá trị của hai thế lực này nằm ở triết lý kinh doanh dữ liệu – nơi quyết định số phận quyền riêng tư của người dùng. Mỗi trang web bạn ghé thăm đều tạo ra một truy vấn DNS, tạo thành một cuốn nhật ký phác họa chính xác thói quen, sở thích trực tuyến của bạn.

Cloudflare thắng thế tuyệt đối ở mặt trận này khi xây dựng hệ thống với cam kết 'sạch': không lưu vết địa chỉ IP, không bán dữ liệu và không dùng DNS để phân phối quảng cáo. Bản chất Cloudflare là một công ty hạ tầng mạng, họ không sống dựa vào quảng cáo. Ngược lại, Google là một đế chế quảng cáo khổng lồ sống bằng dữ liệu. Dù Google khẳng định họ không dùng dữ liệu DNS 8.8.8.8 để nhắm mục tiêu quảng cáo, nhưng việc đặt trọn niềm tin vào một gã khổng lồ công nghệ luôn khát khao dữ liệu là một canh bạc khiến nhiều người e dè.

Tính năng đi kèm đè bẹp đối thủ

Không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư, Cloudflare còn chứng minh sự thực dụng khi cung cấp các dải DNS biến thể tích hợp bộ lọc thông minh. Người dùng chỉ cần đổi sang địa chỉ 1.1.1.2 để tự động chặn các phần mềm độc hại (malware) ở cấp độ mạng, hoặc 1.1.1.3 để quét sạch cả nội dung người lớn mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng phức tạp nào. Trên nền tảng di động, ứng dụng của Cloudflare còn đi kèm WARP, một lớp VPN bảo mật giúp mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải.

Cloudflare cung cấp các giải pháp DNS an toàn cho gia đình.

Trong khi đó, "vũ khí" lớn nhất của Google 8.8.8.8 lại là thâm niên vận hành ổn định bền bỉ từ năm 2009 với tỷ lệ uptime (thời gian hoạt động) gần như tuyệt đối, phối hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Google Workspace của các doanh nghiệp.

Lời khuyên được các chuyên gia đưa ra là cả hai hệ thống DNS này đều là một sự nâng cấp đáng giá, vượt trội hoàn toàn so với hệ thống DNS chắp vá, thường xuyên nghẽn mạng và bị theo dõi của các nhà mạng (ISP) thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một không gian mạng sạch sẽ, an toàn và thoát khỏi tầm mắt của các gã khổng lồ quảng cáo, Cloudflare chính là sự lựa chọn tối ưu, không phải vì nó giúp mạng nhanh hơn, mà vì nó tôn trọng quyền riêng tư của người dùng hơn.