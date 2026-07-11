Đội hình Liên Minh Huyền Thoại và PUBG PC Việt Nam tại giải eSports lớn nhất hành tinh

GAM Esports vừa công bố đội hình tham dự Esports World Cup (EWC) 2026, giải đấu thể thao điện tử diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 6/7 đến 23/8. Đây là lần đầu tiên Esports World Cup được tổ chức bên ngoài Saudi Arabia, quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ đến từ hơn 200 câu lạc bộ của trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 75 triệu USD.

Hai đội hình tham dự Esports World Cup (EWC) 2026.

Theo thông tin từ đội tuyển, GAM là câu lạc bộ Việt Nam tham dự giải với hai bộ môn thi đấu chính thức là League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) và PUBG PC. Ở League of Legends, đội hình gồm các tuyển thủ Artemis, Taki, Gloryy, Draktharr và Kiaya, dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện gồm Naul và Hype. Trong khi đó, đội hình PUBG PC thi đấu dưới tên GAM x TE "The Expendables", gồm các tuyển thủ TND, HoangF, TanVuu, Clories, DuckHjeuz, Jundo và Leviz.

Esports World Cup được xem là một trong những giải đấu esports lớn nhất thế giới khi quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu ở nhiều bộ môn. Việc góp mặt tại giải mang đến cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam cọ xát với những đối thủ mạnh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở môi trường quốc tế.

Theo GAM Esports, toàn bộ hành trình tại EWC 2026 sẽ được định hướng bởi thông điệp "Rise As One", thể hiện tinh thần đoàn kết và mục tiêu đưa thể thao điện tử Việt Nam cùng khu vực Đông Nam Á đến gần hơn với đấu trường thế giới. Đại diện đội tuyển cho biết các tuyển thủ sẽ mang theo kỳ vọng của cộng đồng người hâm mộ để hướng tới kết quả tốt nhất tại giải đấu năm nay.

“Với Rise As One, chúng tôi không chỉ mang GAM ra thế giới, mà muốn cùng nhau tạo nên một phong trào để Esports Việt Nam và Đông Nam Á được nhìn thấy trên bản đồ toàn cầu. Chúng tôi tin các tuyển thủ sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”, đại diện GAM Esports chia sẻ.

Ngoài hai đội tuyển góp mặt tại Paris, GAM cũng cho biết đội Liên Quân Mobile (AOV) chưa đủ điều kiện tham dự Esports World Cup 2026. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị và hướng tới mục tiêu góp mặt ở các mùa Esports World Cup tiếp theo.