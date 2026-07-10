Redmi Note 17 lộ cấu hình đáng gờm trước ngày ra mắt

Các lãnh đạo Redmi xác nhận rằng phiên bản tiêu chuẩn của dòng Redmi Note 17 sẽ có nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm màn hình, pin và tùy chọn màu sắc mới, giúp người tiêu dùng có cái nhìn rõ ràng hơn về sản phẩm này.

Chiếc Redmi Note 17 sẽ sở hữu màn hình OLED lớn nhất từ trước đến nay trong dòng sản phẩm Redmi, với kích thước 7 inch. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa lên đến 1.200 nits và tích hợp công nghệ bảo vệ mắt của Xiaomi giúp mang lại trải nghiệm xem thoải mái hơn. So với phiên bản trước là Redmi Note 15 với màn hình 6,77 inch, mẫu điện thoại mới này có kích thước lớn hơn đáng kể, trở thành một trong số ít smartphone trong phân khúc giá rẻ sở hữu màn hình 7 inch.

Ngoài ra, Redmi cũng giới thiệu phiên bản màu Tím Sao Băng (Meteor Purple) với thiết kế mặt lưng lấy cảm hứng từ những vệt sáng đặc trưng. Hình ảnh chính thức cho thấy Redmi Note 17 vẫn giữ thiết kế phẳng với khung nhựa, trong khi cụm camera phía sau có bố cục tương tự như phiên bản Pro nhưng với cách sắp xếp khác.

Một điểm nổi bật khác là viên pin 8.000 mAh - điều hiếm thấy trong phân khúc giá này. Redmi định vị thiết bị này là một chiếc smartphone có thời lượng pin lâu dài, có khả năng xử lý các tác vụ nặng mà không cần sạc thường xuyên. Mặc dù thông số kỹ thuật sạc cho phiên bản tiêu chuẩn chưa được công bố, nhưng viên pin dung lượng lớn được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm mạnh của sản phẩm.

Cuối cùng, Redmi nhấn mạnh rằng độ bền là một trong những ưu tiên hàng đầu của dòng Note 17, với khả năng chống rơi và chống nước được cải thiện. Sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày 14/7 tại Trung Quốc, nơi Redmi dự kiến công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, giá cả và thời điểm ra mắt của cả Redmi Note 17 và Redmi Note 17 Pro.