Bài học với nhiều người sau một thời gian sử dụng tủ lạnh thông minh

Trong thời đại công nghệ hiện đại, tủ lạnh thông minh đã trở thành một sản phẩm thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng. Mặc dù vậy, không phải ai cũng hài lòng với những tính năng mà nó mang lại. Dưới đây là một số lý do khiến người dùng từ bỏ tủ lạnh thông minh.

Tính năng không đáng giá

Mặc dù tủ lạnh thông minh được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn như gợi ý công thức nấu ăn và tự động cập nhật danh sách mua sắm, nhiều người dùng cho rằng những tính năng này không thực sự cần thiết. Sau một thời gian sử dụng, họ thường quay lại với cách sử dụng truyền thống, khiến cho việc đầu tư vào tủ lạnh thông minh trở nên không xứng đáng. Giá của một chiếc tủ lạnh thông minh có thể lên tới gần 100 triệu đồng, trong khi tủ lạnh thông thường chỉ khoảng chưa đến 30 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa cao

Độ tin cậy của tủ lạnh thông minh cũng là một vấn đề lớn. Nhiều người dùng đã gặp phải các sự cố như màn hình bị đóng băng hay cảm biến không hoạt động. Với nhiều linh kiện điện tử phức tạp, chi phí sửa chữa cho các vấn đề liên quan đến phần “thông minh” có thể cao hơn nhiều so với tủ lạnh thông thường, từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng.

Quảng cáo gây khó chịu

Một vấn đề khác là sự xuất hiện của quảng cáo trên màn hình tủ lạnh thông minh. Ví dụ, Samsung đã thông báo rằng tủ lạnh Family Hub sẽ hiển thị quảng cáo, điều khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu. Họ không muốn trả tiền cho một thiết bị chỉ để xem quảng cáo, và việc tắt quảng cáo có thể làm mất đi những thông tin hữu ích khác.

Hỗ trợ phần mềm hạn chế

Khác với tủ lạnh thông thường, các tính năng thông minh của tủ lạnh phụ thuộc vào việc nhà sản xuất tiếp tục cung cấp hỗ trợ phần mềm. Khi hỗ trợ này kết thúc, nhiều chức năng có thể ngừng hoạt động, biến tủ lạnh thông minh thành một thiết bị thông thường, vốn chỉ có chức năng cơ bản.

Rủi ro về quyền riêng tư

Cuối cùng, việc kết nối internet liên tục của tủ lạnh thông minh cũng đặt ra những lo ngại về quyền riêng tư. Thiết bị này liên tục gửi và nhận thông tin, điều này có thể khiến người dùng lo ngại về cách mà dữ liệu của họ được sử dụng.

Tóm lại, mặc dù tủ lạnh thông minh mang lại nhiều tiện ích, nhưng những vấn đề về tính năng, chi phí sửa chữa, quảng cáo, hỗ trợ phần mềm và quyền riêng tư đã khiến nhiều người tiêu dùng phải suy nghĩ lại trước khi quyết định đầu tư vào sản phẩm này.