Nữ YouTuber xinh đẹp xứ Hàn đãi 200 fan ăn lẩu, hóa đơn đủ mua một chiếc ô tô

Mới đây, YouTuber kiêm nữ thần cổ vũ (cheerleader) người Hàn Quốc Lee Da-hye vừa tổ chức buổi gặp gỡ với người hâm mộ tại Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện này nhằm tri ân sau khi kênh YouTube của cô cán mốc 1 triệu người đăng ký. Không chỉ mời 200 người hâm mộ tới cùng thưởng thức lẩu với mình, Lee Da-hye còn tự chi trả toàn bộ chi phí cho bữa tiệc.

Tại sự kiện, Lee Da-hye chia sẻ cô từ lâu đã mong muốn có dịp dùng bữa cùng người hâm mộ. Theo nữ YouTuber, lẩu là món ăn phù hợp nhất vì mọi người có thể tự chọn nguyên liệu theo sở thích.

Lee Da-hye cho biết mình sẽ không thể có được như ngày nay nếu không có các fan hâm mộ. Cô gọi fan là "những người bạn mãi mãi" và hứa sẽ tiếp tục tổ chức buổi gặp mặt nếu kênh YouTube của mình chạm mốc 2 triệu lượt đăng ký.

Lee Da-hye mời các fan tới ăn lẩu.

Không khí tại buổi lẩu diễn ra sôi nổi, ấm cúng, Lee Da-hye đến từng bàn để trò chuyện, chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ. Cô cũng hài hước nói rằng, nếu có cặp đôi nào nên duyên sau buổi gặp mặt, cô sẵn sàng gửi tiền mừng và trực tiếp tham dự lễ cưới.

Hơn 22.000 người đăng ký chỉ trong 3 ngày

Được biết, sức hút của Lee Da-hye khiến nhiều người choáng ngợp khi có tới 22.573 đơn đăng ký chỉ trong vòng 3 ngày, dù chỉ có 200 người may mắn được chọn tham dự buổi tiệc.

Ngoài bữa tiệc lẩu miễn phí, nữ YouTuber còn chuẩn bị nhiều phần quà dành cho người hâm mộ. Các món quà bao gồm quần áo và mũ của một thương hiệu do người quen của cô tại Hàn Quốc điều hành, kem chống nắng, sữa rửa mặt, bộ ảnh cá nhân cùng 200 bao lì xì.

Lee Da-hye dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ.

Lee Da-hye chia sẻ rằng, cô đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự kiện. Dù quá trình tổ chức khá vất vả, nữ YouTuber cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng khi nhìn thấy niềm vui và sự hào hứng của người hâm mộ.

Choáng với hóa đơn gần 280.000 Đài tệ

Khi sự kiện khép lại và các khách mời lần lượt ra về, Lee Da-hye bước vào khoảnh khắc được cô mô tả là "căng thẳng nhất trong ngày".

Trước khi đưa hóa đơn, nhân viên nhà hàng còn hài hước hỏi nữ YouTuber đoán xem bữa tiệc có giá bao nhiêu. Ngay sau đó, Lee Da-hye nhận được hai hóa đơn, điều này khiến cô không khỏi bối rối.

Hóa đơn đầu tiên ghi 250.000 Đài tệ (khoảng 204 triệu đồng), là chi phí bữa lẩu của 200 người hâm mộ. Hóa đơn thứ hai lên tới 280.000 Đài tệ (khoảng 230 triệu đồng), bao gồm cả chi phí ăn uống của Lee Da-hye và ê-kíp sau khi chương trình kết thúc.

Lee Da-hye với với tờ hóa đơn dài như sớ.

Ban đầu, nữ YouTuber tưởng rằng hai hóa đơn phải cộng lại, tức tổng số tiền lên tới hơn 530.000 Đài tệ (khoảng 434 triệu đồng). Chỉ đến khi nhân viên giải thích, cô mới "thở phào" khi biết 280.000 Đài tệ mới là tổng số tiền cuối cùng, trong đó gồm 250.000 Đài tệ của người hâm mộ và khoảng 30.000 Đài tệ (khoảng 25 triệu đồng) dành cho bữa ăn của cô cùng đội ngũ.

Dù vậy, con số này vẫn khiến Lee Da-hye không khỏi sửng sốt. Cô hài hước thốt lên rằng, nếu hóa đơn thực sự lên tới 550.000 Đài tệ, số tiền đó đã đủ để mua một chiếc ô tô.

"Mọi người ăn hết cả chiếc xe của tôi rồi", nữ YouTuber đùa vui.

Khép lại video, Lee Da-hye gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ và cho biết đây là một trong những buổi gặp gỡ ý nghĩa nhất đối với cô. Nữ YouTuber tiết lộ ban đầu đã chuẩn bị ngân sách 1 triệu Đài tệ (khoảng 820 triệu đồng) cho sự kiện. Sau khi thanh toán, phần kinh phí còn lại sẽ được cô sử dụng cho những hoạt động ý nghĩa khác, với mong muốn tiếp tục mang đến niềm vui và những kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ.