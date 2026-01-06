Nhà thông minh chưa chắc đã đáng sống hơn chỉ vì "chiếc tủ lạnh"

Mặc dù vậy, với kinh nghiệm sống và sử dụng công nghệ, nhiều người thừa nhận có những băn khoăn về khái niệm “thông minh” trong các thiết bị gia dụng, đặc biệt là tủ lạnh.

Tủ lạnh thông minh đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Hiện nay, “thông minh” thường đồng nghĩa với việc kết nối internet và điện toán đám mây, nhưng có lẽ tốt hơn hết tủ lạnh không nên trở thành một thiết bị như vậy. Những chiếc tủ lạnh “ngốc nghếch” hiện nay vẫn có thể hoạt động tốt để giữ thực phẩm ở nhiệt độ lý tưởng và tiết kiệm điện năng. Các nhiệm vụ “thông minh” như thông báo thời tiết hay phát video YouTube là không cần thiết.

Thực tế cho thấy, không phải mọi thiết bị điện đều cần phải kết nối mạng, và việc này chỉ làm tăng thêm sự phức tạp cũng như nguy cơ hỏng hóc. Một chiếc tủ lạnh thông thường có thể hoạt động hơn 10 năm trước khi xảy ra hư hỏng, nhưng con số này có thể rút ngắn xuống còn vài năm cho các tủ lạnh thông minh. Dù các công ty hứa hẹn hỗ trợ lâu dài cho thiết bị thông minh, người dùng vẫn cảm thấy lo lắng về các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra, đặc biệt là khi không thể sửa chữa tại địa phương.

Trong khi mục đích chính người dùng cần ở tủ lạnh là giữ các thực phẩm tươi mái...

Ngoài ra, quyền riêng tư và bảo mật cũng là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều thiết bị thông minh, bao gồm cả tủ lạnh, có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà người dùng không hề hay biết. Vụ bê bối về Nhận dạng nội dung tự động (ACR) cho thấy nhiều Smart TV theo dõi mọi thứ người dùng xem, thậm chí cả những khoảnh khắc riêng tư trong nhà. Dù có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, thực tế vẫn cho thấy nhiều công ty sử dụng ngôn ngữ pháp lý phức tạp để che giấu sự thật.

Rõ ràng, nhiều người thực sự cần một chiếc tủ lạnh đơn giản, không cần khởi động lại hay kết nối với máy chủ. Nó chỉ cần làm nhiệm vụ chính, đó là giữ thực phẩm lạnh mà không gây rắc rối. Dẫu vậy, khi mà trên thị trường hiện tại vẫn còn nhiều model tủ lạnh “ngu ngốc”, điều này có thể không xảy ra trong tương lai. Đó là thời điểm người dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài những mẫu “thông minh” với nhiều rủi ro đi kèm khi cần mua tủ lạnh mới.

... thì các công ty tủ lạnh lại ngày tung ra nhiều mẫu "thông minh" ẩn chứa nhiều lo ngại.

Liệu có còn ai muốn trả tiền cho những thiết bị vừa đắt đỏ vừa xâm phạm quyền riêng tư? Khi các công ty tìm ra cách kiếm tiền từ dữ liệu của người dùng, có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận một tương lai với nhiều tủ lạnh thông minh hơn, dù bản thân không cần đến.