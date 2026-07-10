iPhone Ultra và iPhone 18 Pro Max: 5 điểm khác biệt lớn nhất

Tháng 9 này, Apple dự kiến ​​giới thiệu một chiếc iPhone cao cấp hoàn toàn mới ra thế giới. Tuy nhiên, với giá cao ngất ngưởng, đây không phải là chiếc iPhone tốt nhất hiện nay, đặc biệt là khi so sánh cùng iPhone 18 Pro Max.

Dưới đây là 5 điểm khác biệt chính giữa hai chiếc điện thoại này trước khi ra mắt vào tháng 9.

So sánh kiểu dáng

iPhone Ultra sẽ là iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, tạo nên một sự thay đổi đáng kể so với các dòng iPhone trước đó.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Với chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình, Apple hướng đến việc cung cấp một thiết kế tương tự như các thiết bị như Samsung Galaxy Z Fold 7 và OnePlus Open. Nói cách khác, đó là một chiếc điện thoại thông minh bình thường khi gập lại, lúc mở ra, thiết bị cung cấp màn hình tương đương iPad mini ở bên trong, giúp tăng năng suất và cải thiện trải nghiệm xem phim.

Apple đang thực hiện những thay đổi trong iOS 27 để bù đắp cho điều này với bố cục ứng dụng giống iPad và các ứng dụng hiển thị cạnh nhau để đa nhiệm. Tất nhiên, tính năng này sẽ chỉ có trên iPhone Ultra.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sẽ giống với các phiên bản tiền nhiệm hơn: một màn hình đơn 6,8 inch cho trải nghiệm iPhone truyền thống.

Hiệu năng camera

iPhone 17 Pro Max là một trong những điện thoại có camera tốt nhất hiện nay và iPhone 18 Pro Max cũng sẽ tiếp nối thành công đó. Điện thoại sẽ có bộ ba ống kính 48MP tương tự phiên bản tiền nhiệm, có thêm khẩu độ thay đổi, mang lại cho các nhiếp ảnh gia nhiều sự linh hoạt hơn.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Ngược lại, iPhone Ultra sẽ chỉ có hai camera sau. Ống kính tele – một tính năng chủ chốt của các dòng iPhone Pro sẽ bị loại bỏ, khiến người dùng khó chụp ảnh từ xa. Nói cách khác, ở khía cạnh này, iPhone Ultra yếu thế hơn iPhone 18 Pro Max.

Thời lượng pin dự kiến

Dự kiến, iPhone Ultra sẽ có dung lượng pin dự kiến ​​từ 5.000 - 5.500 mAh. Tuy nhiên, thời lượng pin của máy sẽ không quá lâu vì phải tải 2 màn hình, đặc biệt là màn hình gập có kích thước lớn.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong khi đó, dòng iPhone Pro Max luôn là những smartphone có thời lượng pin dài. Trước đó, iPhone 17 Pro Max đã hoạt động gần 18 giờ với viên pin 4.823 mAh. Các tin đồn cho hay, iPhone 18 Pro Max sẽ còn tốt hơn nữa với viên pin dung lượng 5.425 mAh (hoặc 5.235 mAh đối với các phiên bản có khe cắm SIM vật lý).

Do đó, người dùng chuyên nghiệp sẽ chọn iPhone truyền thống nếu cần sử dụng máy trong thời gian dài mà không cần kết nối cáp USB-C.

iPhone Ultra vs iPhone 18 Pro Max: Face ID hay Touch ID?

Touch ID — công nghệ xác thực bằng cảm biến vân tay của Apple hầu như không còn được sử dụng trên iPhone. Lần cuối chúng được xuất hiện là trên các thiết bị iPhone SE. Nhưng theo báo cáo, chúng sẽ quay trở lại để bảo mật cho iPhone Ultra thay vì Face ID.

iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục loại bỏ cảm biến vân tay để thay thế bằng việc xác thực danh tính bằng camera trước và Face ID. Đây là một cách đăng nhập khá mượt mà, đã được tinh chỉnh trên nhiều thiết bị kể từ khi ra mắt cùng với iPhone X vào năm 2017.

Giá bán

Dự kiến, iPhone 18 Pro Max sẽ có giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 36,7 triệu đồng), đắt hơn 200 USD so với iPhone 17 Pro Max năm ngoái.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ là một lựa chọn đáng giá so với iPhone Ultra. Cùng một báo cáo cho thấy chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple có thể có giá lên tới 2.500 USD (khoảng 65,7 triệu đồng). Mức giá này cao hơn so với Samsung Galaxy Z Fold 7.

Triển vọng

Thực tế, trải nghiệm trên 2 chiếc iPhone này sẽ khá giống nhau. Chúng thậm chí còn có hiệu năng tương đương vì iPhone Ultra sẽ có hệ thống làm mát bằng buồng hơi tương tự như iPhone Pro.

Các màu của iPhone 17 Pro.

Vì vậy, sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của người dùng. Nếu coi trọng khả năng chụp ảnh và giá bán hơn sự mới lạ và khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn, iPhone 18 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại phù hợp hơn. Nhưng nếu muốn có trải nghiệm tích hợp iPad mini và iPhone trong cùng một thiết bị, không ngại trả giá cao hơn để sở hữu tính năng này, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ là 1 lựa chọn hấp dẫn.