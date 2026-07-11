Lầm tưởng hàng thế kỷ về hố đen ở tâm Dải Ngân hà bị đập tan

Từ lâu, vùng trung tâm Dải Ngân hà luôn được coi là nghĩa địa vũ trụ, nơi hố đen siêu khối lượng Sagittarius A* bẻ cong không gian và sẵn sàng nuốt chửng mọi vật chất. Các nghiên cứu trước đây từng cảnh báo về sự hủy diệt không thể tránh khỏi của các thiên thể bụi kỳ lạ khi tiến lại gần vùng nguy hiểm này. Tuy nhiên, một quan sát mang tính bước ngoặt mới đây từ một nhóm nghiên cứu quốc tế đã làm đảo lộn hoàn toàn giả thuyết đó, hé lộ một kết quả hoàn toàn trái ngược.

Hình minh họa.

Bằng việc sử dụng thiết bị quang phổ độ phân giải nâng cao ERIS tại hệ thống Kính viễn vọng Rất lớn (VLT) ở Chile, các nhà khoa học đã theo dõi chi tiết các thiên thể bụi quanh hố đen. Dữ liệu cận hồng ngoại thu được cho thấy vài thiên thể không hề bị xé toạc mà đang di chuyển theo những quỹ đạo vô cùng ổn định. Phát hiện chấn động này chứng minh trung tâm thiên hà không chỉ là nơi tàn phá, mà còn có khả năng bảo tồn vật chất trong những chuyển động cân bằng đến kinh ngạc.

Sự sống sót thần kỳ của hệ sao đôi và "hiệu ứng mì ống" bị vô hiệu hóa

Thiên thể nổi tiếng G2, vốn lâu nay được giới khoa học giải thích đơn thuần là một đám mây bụi và khí, đã trở thành tâm điểm của nghiên cứu này. Theo các mô hình cũ, lực hấp dẫn cực đại của Sagittarius A* đáng lẽ phải kéo giãn G2 thành hình dạng thuôn dài qua "hiệu ứng mì ống" trước khi nuốt chửng nó. Thế nhưng, ERIS xác nhận G2 vẫn kiên cường duy trì quỹ đạo, chứng tỏ bên trong đám mây bụi này đang che giấu một ngôi sao vững chắc.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi mô hình ổn định này tiếp tục xuất hiện ở các thiên thể khác xung quanh hố đen siêu khối lượng. Hệ sao đôi D9, được phát hiện vào năm 2024, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn bất chấp lực thủy triều cực hạn ở khoảng cách siêu cận kề. Về lý thuyết, hai ngôi sao này đáng lẽ phải sáp nhập làm một dưới lực hút khổng lồ, nhưng dữ liệu thực tế chứng minh D9 vẫn sống sót, tương tự như khả năng bền bỉ của hai thiên thể X3 và X7.

Hình ảnh dải Ngân Hà quan sát từ Trái Đất.

Tiến sĩ Florian PeiBker dẫn đầu nghiên cứu khẳng định Sagittarius A* thực tế ít mang tính tàn phá hơn những gì nhân loại từng hình dung, biến tâm Ngân hà thành phòng thí nghiệm lý tưởng. Các chuyên gia nhận định hố đen này thậm chí còn kích thích sự hình thành các thiên thể bụi kỳ dị thông qua việc thúc đẩy sáp nhập các hệ sao đôi. Giới thiên văn học đang đặt nhiều kỳ vọng vào kính viễn vọng Extremely Large (ELT) trong tương lai để tiếp tục giải mã cách các hệ sao sống sót ở môi trường khắc nghiệt này.