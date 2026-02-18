Không phải ai cũng biết mức nhiệt lý tưởng cho tủ lạnh gia đình

Mặc dù vậy, không phải tất cả các vi khuẩn đều bị tiêu diệt ở nhiệt độ thấp. Do đó, việc cài đặt tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ này. Vậy đâu là nhiệt độ lý tưởng nhất?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), nhiệt độ lý tưởng cho tủ lạnh là 4,44°C (hoặc thấp hơn), trong khi nhiệt độ ngăn đông không được vượt quá -17,77°C. Trong khi đó, tạp chí Consumer Reports khuyến nghị nhiệt độ thấp hơn cho thực phẩm đông lạnh, là 2,77°C. Trang web FoodSafety.gov cũng đưa ra hướng dẫn tương tự với FDA, nhấn mạnh rằng thực phẩm nên được bảo quản ở nhiệt độ 4,44°C trong tủ lạnh và -17,77°C đối với tủ đông.

Cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia Pháp (ANSES) cũng khuyến cáo nhiệt độ tối đa cho tủ lạnh là 4°C, tuy nhiên nghiên cứu gần đây ở Châu Âu cho thấy nhiệt độ trung bình của tủ lạnh ao hơn mức khuyến nghị, đạt 6,4°C.

Đồng thời, tạp chí Consumer Reports cảnh báo rằng một số tủ lạnh có thể không cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, vì vậy người dùng nên sử dụng nhiệt kế để đảm bảo cài đặt đúng.

Lý do nào cho lựa chọn 4,44°C?

Nhiệt độ 4,44°C được khuyến cáo không phải là ngẫu nhiên, bởi đây là mức nhiệt giúp làm chậm sự phát triển của các vi khuẩn nguy hiểm. Theo FDA, ở nhiệt độ phòng, số lượng vi khuẩn gây bệnh có thể tăng gấp đôi sau mỗi 20 phút. FoodSafety.gov gọi khoảng nhiệt độ từ 4,44°C đến 60°C là “vùng nhiệt độ nguy hiểm”, nơi vi sinh vật phát triển nhanh chóng.

Vi khuẩn Salmonella, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm tại Mỹ, gây ra hàng triệu trường hợp bệnh mỗi năm. Theo ước tính, khoảng 48 triệu trường hợp mắc bệnh do thực phẩm xảy ra hàng năm tại quốc gia này, trong đó có khoảng 128.000 trường hợp cần nhập viện và 3.000 ca tử vong.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, FDA khuyến cáo người tiêu dùng nên cho thực phẩm vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, trong vòng 2 giờ sau khi mua hoặc nấu chín. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32,22°C, thời gian này nên rút ngắn xuống còn 1 giờ. Quy tắc này cũng áp dụng cho các bữa ăn tự nấu, thức ăn mang về và thức ăn mua mang về.

Người tiêu dùng cũng nên lưu ý rằng thực phẩm không được dùng ngay sau khi nấu nên được giữ ở nhiệt độ trên 60°C cho đến khi sử dụng. Nếu tủ lạnh mất điện và nhiệt độ vượt quá 4,44°C, FDA khuyến cáo nên vứt bỏ thực phẩm để đảm bảo an toàn.

Việc duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở mức thấp hơn một chút, như khuyến nghị của Consumer Reports, có thể giúp bảo quản thực phẩm an toàn hơn.