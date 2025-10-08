Tivi, tủ lạnh bị ngập nước sau mưa lũ: Làm gì để không mất trắng?

Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vì vậy người dùng nên áp dụng một số bước như dưới đây ngay sau khi phát hiện thiết bị bị ngập nước.

Người dùng nên xử lý các thiết bị điện tử đúng cách sau khi để ngập nước.

Ngắt nguồn điện ngay lập tức

Khi thiết bị bị ngập nước, việc đầu tiên mà người dùng cần làm là ngắt tất cả cầu dao, aptomat trong gia đình và tháo pin (nếu có). Điều này giúp ngăn ngừa hiện tượng chập điện, giảm nguy cơ cháy nổ.

Làm sạch thiết bị

Sau khi đã ngắt nguồn điện, hãy tháo rời vỏ ngoài của thiết bị và nhẹ nhàng lắc hoặc dốc ngược để nước chảy ra. Sử dụng nước sạch để rửa các khu vực bị bùn bám, vì bùn có thể gây hỏng các mạch điện. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô các bộ phận và để thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Sấy khô thiết bị

Sử dụng quạt máy để thổi vào thiết bị, chú ý để quạt gần thiết bị để gió tập trung vào khu vực ướt. Nếu có máy sấy, hãy sấy ở nhiệt độ 50-60 độ C trong khoảng 2-3 phút, sau đó tạm ngừng và lặp lại cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn. Nếu không có máy sấy, người dùng có thể đặt thiết bị vào hộp kín cùng với 2-3 bóng đèn sợi đốt để tạo nhiệt độ giúp làm khô.

Nhiều hoạt động hỗ trợ vệ sinh thiết bị điện tử của người dân vùng lũ đang được các tổ chức thực hiện.

Kiểm tra linh kiện

Sau khi thiết bị đã khô, hãy nhớ kiểm tra kỹ các linh kiện bên trong như dây dẫn, bảng mạch, công tắc và cầu chì. Nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng hoặc oxy hóa thì cần thay thế ngay để tránh sự cố sau này. Nếu không chắc chắn về tình trạng của thiết bị, hãy đưa đến trung tâm bảo hành uy tín để được kiểm tra.

Không sử dụng ngay

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng cũng không nên bật thiết bị ngay lập tức. Hãy để thiết bị khô hoàn toàn trong vài ngày để đảm bảo an toàn. Việc sử dụng thiết bị khi còn độ ẩm có thể dẫn đến chập điện hoặc cháy nổ.

Đo cách điện trước khi cắm

Trước khi cắm lại thiết bị vào nguồn điện, người dùng cần đo điện trở cách điện bằng đồng hồ đo vạn năng, với yêu cầu đảm bảo điện trở cách điện đạt khoảng 0,5MΩ. Nếu không tự tin về kết quả, hãy mang thiết bị đến trạm sửa chữa để được tư vấn.

Xử lý đúng cách sẽ giúp thiết bị hoạt động trở lại, tránh hư hỏng.

Trong quá trình xử lý, không chạm tay vào dây điện, không đi chân trần hay dép ướt, và không đứng trong nước để đảm bảo an toàn cho bản thân. Xử lý nhanh nhưng đúng cách sau khi thiết bị bị ngập nước sẽ giúp giảm thiểu hư hỏng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn cho cả gia đình.