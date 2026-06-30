Nút bấm trên tủ lạnh giúp tiết kiệm điện mùa hè, nhiều người chưa từng sử dụng

Hầu hết các tủ lạnh hiện đại đều được trang bị một chức năng đặc biệt, thường nằm trên bảng điều khiển hoặc bên trong thiết bị, tuy nhiên chức năng này lại ít được chú ý trong nhiều gia đình. Chức năng này được gọi là chế độ Vacation hoặc Holiday, tùy thuộc vào thương hiệu. Nó được thiết kế đặc biệt cho những tháng hè khi nhiều người thường đi vắng.

Vacation rất hữu ích cho những ai cần đi xa vài ngày.

Khi chế độ này được kích hoạt, ngăn đông vẫn hoạt động bình thường, trong khi khu vực lạnh sẽ ấm hơn do không cần duy trì nhiệt độ thấp khi gia đình không có mặt. Theo chia sẻ từ một hãng sản xuất tủ lạnh nổi tiếng, trong chế độ này, nhiệt độ ngăn mát được kiểm soát ở mức dưới 17°C, trong khi ngăn đá vẫn hoạt động như đã được thiết lập trước đó. Việc tiết kiệm năng lượng diễn ra khi thiết bị ngừng hoạt động để duy trì nhiệt độ khu vực lạnh ở mức hàng ngày, chỉ sử dụng năng lượng cần thiết cho ngăn đông.

Chức năng này hoạt động hiệu quả nhất khi được sử dụng trong các trường hợp vắng nhà có kế hoạch, chẳng hạn đi du lịch vài ngày. Tuy nhiên, nếu tủ lạnh luôn đầy, có người mở cửa hàng ngày hoặc chứa thực phẩm dễ hỏng, chế độ này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Đặc biệt, không nên bảo quản sữa, thịt, thịt nguội, sữa chua hoặc thức ăn thừa trong tủ lạnh khi chế độ Vacation được kích hoạt, vì nhiệt độ làm lạnh sẽ tăng lên mức không an toàn cho những thực phẩm này.

Tên gọi Vacation có thể khác tùy thuộc thương hiệu tủ lạnh.

Đối với những người không đi nghỉ nhưng muốn tiết kiệm chi phí điện trong mùa hè, có một điều chỉnh đơn giản khác. Nhu cầu làm mát không giống nhau trong mỗi mùa. Vào mùa hè, với nhiệt độ cao, tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn. Do đó, lý tưởng nhất là điều chỉnh nhiệt độ ở mức từ 4 đến 5°C để đảm bảo thực phẩm được bảo quản tốt nhất. Ngược lại, trong những tháng lạnh hơn, nên giảm cường độ xuống mức 2 hoặc 1°C để tránh lãng phí năng lượng.