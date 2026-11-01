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Từ hôm nay, iPhone đời cũ nào sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng?

Sự kiện: iPhone

Từ 0h ngày 1/11/2026, các dòng điện thoại iPhone cũ như: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE (đời đầu) không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng.

Từ hôm nay, iPhone đời cũ nào sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng? - 1

Ngoài chuyển khoản, người dùng máy cũ cũng sẽ gặp khó khi nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng, đăng nhập app lần đầu hoặc trên điện thoại khác, cấp lại mật khẩu khi quên, hay đổi số điện thoại, email trong app. Các giao dịch nhỏ dưới ngưỡng và không cần quét khuôn mặt vẫn thực hiện bình thường, tài khoản không bị khóa.

Vì sao có người chỉ mua iPhone mang số hiệu lẻ?
Vì sao có người chỉ mua iPhone mang số hiệu lẻ?

Có nên chọn iPhone dựa trên số hiệu lẻ hay chẵn? Tranh luận trên mạng cho thấy câu trả lời không đơn giản như vậy.

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Theo Phú Chinh (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tu-hom-nay-iphone-doi-cu-nao-se-khong-the-thuc-hi...

-01/11/2026 11:58 AM (GMT+7)
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