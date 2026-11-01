Từ hôm nay, iPhone đời cũ nào sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng?
Từ 0h ngày 1/11/2026, các dòng điện thoại iPhone cũ như: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE (đời đầu) không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng.
Ngoài chuyển khoản, người dùng máy cũ cũng sẽ gặp khó khi nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng, đăng nhập app lần đầu hoặc trên điện thoại khác, cấp lại mật khẩu khi quên, hay đổi số điện thoại, email trong app. Các giao dịch nhỏ dưới ngưỡng và không cần quét khuôn mặt vẫn thực hiện bình thường, tài khoản không bị khóa.
Có nên chọn iPhone dựa trên số hiệu lẻ hay chẵn? Tranh luận trên mạng cho thấy câu trả lời không đơn giản như vậy.
Theo Phú Chinh (th) ([Tên nguồn])