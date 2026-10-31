iPhone Duo sẽ thắng lớn trong năm 2027

Theo một báo cáo mới công bố hôm nay, TrendForce nhận định rằng nhờ nhu cầu mạnh mẽ ngay từ khi ra mắt, Apple có khả năng chiếm gần 30% thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu vào năm 2027.

iPhone Duo được dự báo sẽ nhanh chóng giành thị phần

Một ngày sau khi Apple công bố iPhone Duo vào tháng trước, TrendForce đã đưa ra báo cáo dự đoán rằng hãng sẽ xuất xưởng 5 triệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào cuối năm 2026, qua đó chiếm 24,8% phân khúc này.

iPhone Duo.

Vào thời điểm đó, TrendForce dự báo thị trường điện thoại thông minh màn hình gập nói chung chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2026 trong khi lượng xuất xưởng từ các thương hiệu Android được dự báo sẽ giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, TrendForce dự báo thị trường sẽ đạt 23,5 triệu thiết bị xuất xưởng vào năm 2027, tương đương mức tăng 16,3%. Công ty nghiên cứu này cũng cho rằng sự gia nhập của Apple có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai thông qua những cải tiến về công nghệ màn hình gập, đồng thời các ứng dụng AI mới cũng có thể góp phần gia tăng nhu cầu.

Dự đoán thị phần smartphone màn hình gập từ 2024 - 2027.

Với việc iPhone Duo đã bắt đầu đến tay người dùng được gần một tuần, TrendForce tái khẳng định các dự báo trước đó và nhận định rằng Apple sẽ chiếm 29,8% thị trường điện thoại thông minh màn hình gập vào năm 2027.

Báo cáo của TrendForce cho rằng lợi thế lớn nhất của Apple nằm ở khả năng tích hợp chip, hệ điều hành và hệ sinh thái nhà phát triển. Khi khả năng tương thích ứng dụng và độ tin cậy của phần cứng được cải thiện, iPhone Duo được kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa giá trị thực tiễn của màn hình gập, góp phần chuyển dịch trọng tâm cạnh tranh trên thị trường điện thoại màn hình gập từ đổi mới kiểu dáng sang hiệu quả đa nhiệm.

Nếu các dự báo của TrendForce trở thành hiện thực, Apple sẽ nắm giữ vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại thông minh màn hình gập vào năm 2027 – xếp sau Samsung (thị phần dự kiến ​​giảm từ 35,1% vào năm 2026 xuống còn 31,9% vào năm tới) và đứng trước Huawei (thị phần dự kiến ​​giảm từ 24,8% xuống còn 21,3%).