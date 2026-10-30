'Ôm' iPhone Duo giá cao, dân buôn lỗ nặng vì lỗi nứt màn hình

Dân đầu cơ iPhone Duo lao đao vì hàng loạt sự cố

Tuần mới chỉ bắt đầu được vài ngày, nhưng thị trường iPhone Duo đã xuất hiện một diễn biến không mấy vui với dân buôn thời vụ: những tay đầu cơ từng gom số lượng lớn mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple để bán lại với giá cao nay đang chịu thiệt hại nặng nề.

Một chiếc iPhone Duo nút, sọc màn hình. Ảnh: X

Nguyên nhân bắt nguồn từ những thông tin liên tiếp về tình trạng iPhone Duo bị hỏng sau thời gian ngắn sử dụng. Khi hình ảnh và phản ánh về màn hình nứt vỡ, bản lề gặp trục trặc xuất hiện ngày càng nhiều, người tiêu dùng bắt đầu thận trọng hơn trước quyết định mua chiếc điện thoại có giá lên tới hàng nghìn USD này.

Hệ quả là những người từng kỳ vọng kiếm lời nhờ nguồn cung khan hiếm không còn dễ dàng bán hàng với mức giá chênh lệch lớn như dự tính. Một số người thậm chí phải giảm giá mạnh để thu hồi vốn, chấp nhận khoản lỗ đáng kể thay vì tiếp tục ôm hàng trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Tại Trung Quốc, các báo cáo cho biết giới kinh doanh hàng đầu cơ đang buộc phải hạ giá bán iPhone Duo xuống thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn, giá chào bán phiên bản dung lượng 1TB đã giảm hơn 400 USD kể từ ngày 23/10, thời điểm thiết bị chính thức ra mắt.

Đây là diễn biến trái ngược với kỳ vọng ban đầu của những người mua gom iPhone Duo. Khi nhu cầu vượt nguồn cung, hàng khan hiếm thường tạo điều kiện để giới đầu cơ đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, với một sản phẩm công nghệ đắt đỏ, những lo ngại về chất lượng có thể nhanh chóng đảo ngược cục diện thị trường.

Tại Việt Nam, trên các hội nhóm Facebook, iPhone Duo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhiều ở thời điểm bài viết được thực hiện, tuy nhiên mức độ quan tâm đã giảm.

Mức giá rao bán hiện còn dao động ở khoảng từ 70 đến dưới 80 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Nhiều bình luận về sự cố nứt màn hình và quan tâm đến chính sách bảo hành, đổi máy mới. Thậm chí, nhiều người tỏ ra dứt khoát không xuống tiền mua iPhone Duo ở thời điểm hiện tại.

Cơn sốt đặt trước biến thành canh bạc rủi ro

Ngày 16/10, khi Apple mở chương trình đặt trước iPhone Duo, lượng người săn mua thiết bị được mô tả là rất lớn. Trong bối cảnh nguồn cung ban đầu hạn chế, các tay đầu cơ nhanh chóng đặt mua số lượng lớn, với kỳ vọng bán lại cho những khách hàng không muốn chờ đợi.

Mô hình kinh doanh này không mới. Với những sản phẩm công nghệ được chú ý đặc biệt, người mua gom hàng thường tận dụng tình trạng khan hiếm trong giai đoạn đầu để bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết. Khoản chênh lệch có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu nhu cầu tiếp tục tăng và người mua sẵn sàng trả thêm tiền.

Hàng loạt phản ánh của người dùng về sự cố iPhone Duo nứt sọc màn hình trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Tuy nhiên, chiến lược ấy cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi thị trường xuất hiện thông tin bất lợi, những người nắm giữ lượng hàng lớn có thể trở thành nhóm chịu thiệt hại đầu tiên. Họ phải cạnh tranh với nhau để tìm khách hàng, trong khi người mua có thêm lý do để trì hoãn quyết định xuống tiền.

Với iPhone Duo, các thông tin về lỗi màn hình và bản lề đã khiến tình thế thay đổi nhanh chóng. Một số khách hàng vẫn chấp nhận mua khi giá giảm sâu, giúp sự quan tâm đối với thiết bị phục hồi phần nào. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để chứng minh thị trường đã ổn định trở lại, nhất là khi những câu hỏi về độ bền và chính sách bảo hành vẫn chưa được giải đáp đầy đủ.

Điều khiến giới đầu cơ gặp khó không chỉ là tâm lý dè dặt của người tiêu dùng, mà còn là những phản ánh liên tiếp về chất lượng của chiếc iPhone gập mới ra mắt.

Các thông tin được đăng tải trong những ngày gần đây đề cập đến tình trạng màn hình bên trong bị hư hỏng, bản lề gặp vấn đề và một số thiết bị xuất hiện dấu hiệu bất thường chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Đáng chú ý, những phản ánh này xuất hiện khi iPhone Duo mới ra mắt được khoảng bốn ngày.

Một số báo cáo đặt nghi vấn rằng một bộ phận thiết bị có thể gặp lỗi phần cứng hoặc các linh kiện bên trong được bố trí chưa hợp lý, từ đó gây áp lực lên màn hình và cơ cấu bản lề. Nếu giả thuyết này được xác nhận, vấn đề sẽ không đơn thuần là những hư hỏng ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng, mà có thể liên quan đến khâu thiết kế hoặc sản xuất.

Dù vậy, hiện chưa có đủ dữ liệu để kết luận đây là lỗi phổ biến trên toàn bộ dòng sản phẩm. Những hình ảnh và lời kể từ người dùng có thể phản ánh các trường hợp thực tế, nhưng chưa cho biết tỷ lệ thiết bị gặp sự cố trên tổng số máy đã bán ra.

Đối với một mẫu điện thoại gập cao cấp, đây là điểm đặc biệt nhạy cảm. Cấu trúc màn hình linh hoạt cùng bản lề phức tạp khiến việc bảo đảm độ bền trở thành thách thức lớn hơn so với điện thoại dạng thanh truyền thống. Bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến hai bộ phận này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Theo thông tin được Bloomberg đăng tải, Apple đã xác nhận đang nắm được vấn đề liên quan đến màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Công ty khuyến nghị những khách hàng gặp sự cố liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được xem xét đổi máy.

Apple nhấn mạnh rằng phần lớn thiết bị không bị ảnh hưởng và lỗi thường xuất hiện trong thời gian ngắn sau khi phát sinh. Đây là thông tin quan trọng, bởi nó cho thấy hãng đã ghi nhận phản ánh của người dùng và đưa ra hướng xử lý đối với những trường hợp gặp vấn đề.

Tuy nhiên, cụm từ “một số lượng nhỏ” vẫn để lại nhiều câu hỏi. Apple chưa công bố con số cụ thể về số máy gặp lỗi, tỷ lệ thiết bị bị ảnh hưởng hay nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến hư hỏng. Vì vậy, chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng của sự cố chỉ dựa trên tuyên bố hiện tại.

Đối với người mua, khả năng được hỗ trợ khi thiết bị gặp lỗi là yếu tố đáng cân nhắc, nhưng không hoàn toàn thay thế được yêu cầu về độ bền. Đặc biệt với một sản phẩm có giá cao như iPhone Duo, người tiêu dùng thường kỳ vọng thiết bị hoạt động ổn định ngay từ khi mở hộp, thay vì phải đối mặt với nguy cơ đổi máy chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày sử dụng.