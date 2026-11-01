iPhone Pro tăng giá 200 USD sau vài năm, người dùng nhận lại được gì?

Chiếc iPhone Duo gập lại với mức giá 1.999 USD có thể trở thành mẫu smartphone đắt nhất của Apple từ trước đến nay. Tuy nhiên, không chỉ riêng mẫu điện thoại này, toàn bộ dòng sản phẩm iPhone của hãng cũng đã chứng kiến sự tăng giá trong năm nay. Nguyên nhân chính đến từ cuộc khủng hoảng RAM gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghệ tiêu dùng, và Apple không phải là ngoại lệ.

Trong 7 năm qua, Apple đã liên tục giới thiệu nhiều tính năng mới cho iPhone, từ tốc độ làm mới cao, phụ kiện MagSafe cho đến cổng US B-C. Camera và chip xử lý của các mẫu điện thoại cũng được cải thiện đáng kể, biến chúng thành những “cỗ máy” thực thụ.

Để minh họa cho sự thay đổi này, chúng ta sẽ so sánh giá của iPhone 11 Pro ra mắt năm 2019 với iPhone 18 Pro vào năm 2026. Mức giá được sử dụng bằng đơn vị USD do sự chênh lệch tỷ giá khác nhau.

Giá iPhone 11 Pro

Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 Pro có giá khởi điểm 999 USD cho phiên bản 64 GB. Đây là mẫu iPhone đầu tiên mang thương hiệu “Pro”, được trang bị hệ thống ba camera với ống kính góc rộng, siêu rộng và tele 2x. Màn hình OLED Super Retina XDR được nâng cấp giúp cải thiện độ sáng và tăng gấp đôi độ tương phản so với dòng XS.

Thiết kế mặt kính nguyên khối với lớp hoàn thiện mờ có 4 màu: xám không gian, xanh lục đậm, vàng và bạc. Chiếc điện thoại này cũng giới thiệu chip không dây băng tần siêu rộng U1, giúp kết nối với các iPhone khác qua AirDrop hoặc theo dõi AirTags. Việc loại bỏ lớp 3D Touch cho phép Apple trang bị pin lớn hơn cho phiên bản Pro, mặc dù cổng Lightning vẫn được giữ lại.

Giá iPhone 18 Pro

Trong khi đó, iPhone 18 Pro có giá 1.199 USD cho phiên bản cơ bản 256 GB, tăng 100 USD so với iPhone 17 Pro năm ngoái và 200 USD so với các phiên bản trước đó. Mặc dù dung lượng lưu trữ cao hơn, mức tăng giá này vẫn gây chú ý.

iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro 2nm nhanh hơn, cùng với khẩu độ thay đổi cho camera chính và phần tai thỏ Dynamic Island nhỏ hơn. Những cải tiến khác bao gồm modem di động C2 mới, thiết kế nội bộ nhằm tăng hiệu quả năng lượng, cùng hai màu sắc mới: Xanh băng và Đỏ rượu vang.

Mức tăng 200 USD này là khá cao, đặc biệt khi chỉ hai năm trước, người dùng có thể sở hữu iPhone 16 Pro bản tiêu chuẩn với giá 999 USD. Dẫu vậy, trong bối cảnh chi phí linh kiện và RAM đang tăng cao, người tiêu dùng có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi mức tăng giá của Apple không quá mạnh như iPad Pro, vốn đã tăng từ 999 USD lên 1.199 USD vào tháng Sáu vừa qua.

Sự tăng giá của iPhone không chỉ phản ánh chiến lược định giá của Apple mà còn cho thấy áp lực từ thị trường công nghệ hiện tại. Người tiêu dùng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào những mẫu điện thoại mới này.