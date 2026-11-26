Nhóm khoa học tại đại học Rice đã phát triển thành công vật liệu than chì tổng hợp mới giúp giải quyết nút thắt tốc độ di chuyển của ion lithium ở cực âm pin. Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, vật liệu này chịu được tốc độ sạc tương đương mức sạc đầy chỉ trong 4 phút. Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Advanced Materials.

Thay vì nung kéo dài ở nhiệt độ cực cao như quy trình truyền thống, nhóm nghiên cứu trộn than cốc dầu mỏ giá rẻ với một lượng nhỏ hợp chất niken rồi phóng xung điện cường độ cao, làm nóng hỗn hợp lên khoảng 2.500 độ C. Chỉ sau 0,2 giây, carbon tái cấu trúc thành than chì có các khoảng trống phân lớp rộng hơn, giúp ion lithium di chuyển dễ dàng. Đáng chú ý, vật liệu vẫn giữ nguyên ưu điểm ngay cả khi đã loại bỏ hơn 99% lượng niken dư thừa.

Công nghệ pin mới giúp sạc đầy trong 4 phút mà không làm giảm tuổi thọ.

Bên cạnh tốc độ sạc nhanh, loại than chì mới không làm giảm tuổi thọ pin khi giữ lại được 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc và xả. Nhóm nghiên cứu cũng ước tính quy trình mới giúp giảm hơn 80% mức tiêu thụ năng lượng lẫn phát thải khí nhà kính so với cách sản xuất thông thường. Về mặt kinh tế, chi phí chế tạo than chì tổng hợp cao cấp phục vụ sạc nhanh được dự báo giảm khoảng 80%.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý con số 4 phút mới phản ánh hiệu suất tốc độ sạc trong phòng thí nghiệm chứ chưa phải trên một bộ pin xe điện hoàn chỉnh ngoài thực tế. Tốc độ sạc thực tế của xe còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thiết kế bộ pin, hệ thống quản lý nhiệt độ và thiết bị sạc đi kèm.

Phương pháp dùng xung điện 0,2 giây hứa hẹn giải bài toán sạc nhanh cho xe điện.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm tác giả cần chứng minh quy trình sản xuất này có thể mở rộng lên quy mô thương mại mà vẫn giữ nguyên đặc tính vật liệu. Ngoài lĩnh vực xe điện, phương pháp chế tạo vật liệu mới này còn mở ra tiềm năng ứng dụng cho nhiều ngành khác.