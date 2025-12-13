Top smartphone tốt nhất năm 2025 theo chuyên gia

Đây là thời điểm phù hợp trong năm để công chúng nhìn lại những chiếc điện thoại đã định hình thị trường trong 12 tháng qua. Chúng ta đã chứng kiến ​​những cải tiến táo bạo, những thử nghiệm mới lạ, hàng tá thủ thuật AI mới mẻ và một vài cú sốc đáng kinh ngạc.

Các chuyên gia của Phone Arena đã thử nghiệm tất cả và giờ là lúc trao vương miện cho những người chiến thắng!

Smartphone giá trị nhất - Galaxy S25 FE

Giá bán từ: 13,89 triệu đồng

Galaxy S25 FE.

Không giống như nhiều điện thoại giá phải chăng khác có kích thước nhỏ hơn, Galaxy S25 FE mang đến màn hình rộng rãi - 6,7 inch. Sản phẩm sở hữu chip Exynos 2400 mạnh mẽ, hệ thống ba camera với ống kính tele, thiết kế gọn gàng, pin 4.900mAh và thậm chí cả sạc nhanh 45W. Về cơ bản, Galaxy S25 FE bằng 90% Galaxy S25 Plus nhưng chỉ có giá bằng 60%.

Smartphone gây bất ngờ - OnePlus 15

Giá bán từ: 15,25 triệu đồng

OnePlus luôn là một cái tên kỳ lạ trong dòng điện thoại flagship nhưng năm nay, OnePlus 15 mới đã khiến chúng ta bất ngờ. Đầu tiên, sản phẩm ra mắt sớm hơn dự kiến, "phủ đầu" dòng Galaxy S26.

OnePlus 15.

Điện thoại cũng sở hữu viên pin 7.300 mAh "khủng", có thể sử dụng tới 2 ngày. Kết hợp với công nghệ sạc siêu nhanh của OnePlus, không có điện thoại nào địch nổi OnePlus 15.

OnePlus 15 cũng rất tuyệt vời cho việc chơi game. Máy xử lý rất hiệu quả và tuyệt vời, đạt điểm số ổn định kỷ lục trong các bài kiểm tra điểm chuẩn. Và điều thú vị là gì? Thiết bị có giá rẻ hơn các flagship lớn rất nhiều.

Smartphone có thiết kế tốt nhất - iPhone Air

Giá bán từ: 30,79 triệu đồng

Với Giải thưởng Smartphone có Thiết kế đẹp nhất, iPhone Air là chiếc điện thoại thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

iPhone Air.

Tuy không đứng đầu bảng xếp hạng doanh số nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những chiếc điện thoại thời trang nhất năm. Thiết kế mỏng nhẹ đến khó tin của iPhone Air đã tạo nên khoảnh khắc "wow" thực sự. Dù mỏng, máy vẫn mang lại cảm giác chắc chắn nhờ khung titan, các cạnh được đánh bóng. Đây là một tuyên bố thiết kế táo bạo từ Apple và là thiết kế đáng nhớ nhất trong năm nay.

Smartphone chơi game tốt nhất - RedMagic 11 Pro

GIá bán từ: 18,55 triệu đồng

Đối với các game thủ di động, năm 2025 đã mang đến một sản phẩm đặc biệt. Danh hiệu smartphone chơi game tốt nhất thuộc về RedMagic 11 Pro với hiệu năng cực kỳ ấn tượng.

Mặt lưng trong suốt của máy đã hé lộ hệ thống tản nhiệt chất lỏng đầu tiên trên thế giới, tận dụng sức mạnh tối đa từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hệ thống này bao gồm quạt 24.000 vòng/phút, buồng hơi lớn và bơm nano gốm tuần hoàn chất lỏng.

RedMagic 11 Pro.

Camera trước dưới màn hình giúp điện thoại chơi game có thiết kế bóng bẩy và hiện đại hơn, pin 7.500mAh đủ để chơi game dài hơi. Đối với những người dùng chuyên nghiệp, phiên bản RAM 24GB và bộ nhớ 1TB của RedMagic 11 Pro chính là lựa chọn hấp dẫn hơn iPhone 17 Pro Max tiêu chuẩn.

Smartphone nhỏ gọn tốt nhất - iPhone 17

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Đối với những ai muốn có một chiếc điện thoại vừa vặn trong lòng bàn tay, iPhone 17 chính là lựa chọn sáng giá.

iPhone 17.

Galaxy S25 nhỏ hơn và nhẹ hơn một chút, Pixel 10 cũng là 1 sản phẩm hấp dẫn nhưng iPhone 17 chiến thắng về hiệu năng và bộ nhớ 256GB cơ bản.

Smartphone nắp gập nhỏ gọn tốt nhất - Motorola Razr 60 Ultra

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Thực tế, mức giá của Motorola Razr 60 Ultra khá cao, thậm chí còn đắt đỏ hơn cả Galaxy Flip 7. Tuy nhiên, Motorola Razr mang lại cảm giác thoải mái hơn. Samsung đã chọn bộ xử lý chậm hơn trong khi Motorola Razr chạy nhanh hơn, sạc nhanh hơn và tự hào có màn hình ngoài lớn, tràn viền.

Motorola Razr 60 Ultra.

Điều tuyệt vời nhất là màn hình ngoài hoạt động mượt mà, không cần phải tinh chỉnh phức tạp. Với thiết kế thanh lịch và hiệu năng hoàn thiện, Motorola Razr là chiếc điện thoại nắp gập hoàn thiện nhất năm 2025.

Smartphone màn hình gập tốt nhất - Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 39,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 7.

Samsung là người tiên phong trong lĩnh vực điện thoại gập nhưng vài thế hệ gần đây đã gặp phải tình trạng bế tắc. Galaxy Fold 7 đã khắc phục điều đó. Sản phẩm có thiết kế mỏng, nhẹ và thời trang với màn hình ngoài rộng hơn, mang lại cảm giác sử dụng thoải mái. Chạy trên giao diện One UI 8, điện thoại mang đến trải nghiệm gập tinh tế và các tính năng độc quyền của Samsung như DeX.

Smartphone tốt nhất - iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37,99 triệu đồng

Năm nay, trong "cuộc chiến" giữa Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max, lợi thế thuộc về iPhone.

iPhone 17 Pro Max.

Những nâng cấp thiết thực của iPhone 17 Pro Max bao gồm: camera trước vuông vức giúp chụp ảnh selfie từ dọc sang ngang dễ dàng, zoom 4X hữu ích và thời lượng pin vượt trội. Tốc độ sạc của mẫu flagship này cũng được cải thiện và hệ sinh thái của Apple đã phong phú hơn Samsung dù không nhiều.