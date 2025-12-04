Từng là "ông hoàng tầm trung", chiếc iPhone này đang trở nên ế ẩm

Tuy nhiên, khi kế hoạch AI (trí tuệ nhân tạo) của Apple liên tục chậm trễ khiến iPhone 16e rơi vào tình thế lửng lơ: dung lượng dễ đầy, thiếu tính năng nổi bật và khó cạnh tranh trong hệ sinh thái iPhone ngày càng dày đặc.

Ban đầu, Apple đặt nhiều kỳ vọng vào việc triển khai Apple Intelligence dựa trên hệ thống Private Cloud Compute. Công nghệ này yêu cầu chip A17 hoặc cao hơn buộc Apple phải đẩy nhanh việc nâng cấp dòng sản phẩm cơ bản. Trang bị chip A18 và RAM lớn hơn, iPhone 16e được xem là bước đệm để đưa AI đến nhiều người dùng hơn, đồng thời thay thế vai trò của dòng iPhone SE đã cũ.

Tuy nhiên, liên tiếp các mốc thời gian bị lùi lại đã làm suy yếu chiến lược này. Những bản cập nhật iOS liên quan đến AI ra mắt chậm, còn bản cập nhật lớn bị hoãn vô thời hạn. Trong khi đó, Apple dần giảm đề cập đến AI tại các sự kiện và quay trở lại thông điệp quen thuộc “quyền riêng tư trên hết”, tập trung vào xử lý nội bộ trên thiết bị thay vì điện toán đám mây.

Kết quả là, vị thế iPhone 16e càng trở nên mờ nhạt khi bị kẹp giữa hai thế hệ iPhone 16 và iPhone 17. Trong khi dòng iPhone 17 cùng các nâng cấp đáng chú ý của iOS 26 thu hút sự quan tâm lớn, iPhone 16e lại không sở hữu điểm nhấn riêng. Thiết bị chỉ có hai lựa chọn màu sắc, màn hình 60 Hz với thiết kế notch cũ, viền dày, một camera duy nhất và không hỗ trợ các tính năng mới như nút điều khiển Camera.

Đến cuối năm 2025, Apple cùng lúc bán tới 7 mẫu iPhone mới, bên cạnh lượng lớn thiết bị tồn kho từ các thế hệ trước. Trong lựa chọn đa dạng này, iPhone 16e khó thuyết phục người dùng với mức giá 600 USD, nhất là khi iPhone 16 hoặc thậm chí iPhone 15 Pro tân trang có thể được mua với cùng tầm giá nhưng mang lại trải nghiệm vượt trội hơn.

Dù vậy, Apple chưa từ bỏ tham vọng AI. Các báo cáo cho biết hãng đang đàm phán với Google để tích hợp Gemini nhằm nâng cấp Siri trước khi hoàn thiện hệ thống Apple Intelligence nội bộ. Tuy nhiên, khi bản cập nhật AI lớn chính thức xuất hiện, sức hấp dẫn của iPhone 16e có thể đã không còn.

Tương lai của dòng “e” vẫn là dấu hỏi. Một số nguồn tin cho biết Apple cân nhắc tung ra iPhone 17e, song hãng cũng đang xem xét lại toàn bộ lịch trình ra mắt iPhone. Nếu kế hoạch mới được thực thi, tháng 9/2026 có thể chỉ xuất hiện iPhone 18 Pro và iPhone Fold, còn các mẫu iPhone 18 và 18e sẽ lùi sang năm 2027.