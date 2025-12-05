Vivo X300s lộ thông số ấn tượng với pin vượt xa X300 tiêu chuẩn

Theo GSMArena, thương hiệu Vivo đang phát triển mẫu smartphone mới mang tên X300s, dự kiến sẽ ra mắt trong quý 1 năm 2026. Điểm nổi bật nhất của phiên bản này là sự nâng cấp đáng kể về dung lượng pin.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Vivo X300s sẽ được trang bị viên pin dung lượng 7.000 mAh, cao hơn nhiều so với pin 6.040 mAh của mẫu Vivo X300 vừa ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Sự cải tiến này hứa hẹn giúp thiết bị trở thành một trong những smartphone có thời lượng pin tốt nhất trong phân khúc máy nhỏ gọn cao cấp.

Về hiệu năng, Vivo X300s dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Plus, phiên bản ép xung nhẹ của Dimensity 9500, mang lại hiệu suất xử lý nhỉnh hơn một chút so với bản tiêu chuẩn. Ngoài hai thay đổi chính về pin và chip, các thông số kỹ thuật khác của Vivo X300s được dự đoán sẽ giữ nguyên. Mẫu máy này sẽ đóng vai trò như một bản nâng cấp giữa vòng đời, nhằm duy trì sức hút cho dòng sản phẩm của Vivo.